POZIVAMO NA PANEL

Kakav je utjecaj europskih ulaganja na lokalnu zajednicu?

Foto: Promo

Dođite i doznajte kako se EU fondovi u Međimurju koriste u praksi te koji projekti mijenjaju škole, infrastrukturu i gospodarstvo.

18.5.2026.
16:23
Promo
Promo

Kao uvod u nadolazeći panel koji će se održati u Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, sve je više interesa za temu EU fondova u Međimurju, koji posljednjih godina imaju sve veći utjecaj na razvoj lokalne zajednice.

Panel “EU u praksi – Kako europski fondovi mijenjaju Međimurje” održat će se 22. svibnja 2026. godine u 12 sati, a organizatori najavljuju konkretne primjere projekata koji već sada mijenjaju svakodnevni život građana – od obrazovanja i infrastrukture do razvoja gospodarstva i učeničkog standarda.

Ulaz na panel raspravu je slobodan, a cilj je približiti građanima način na koji se sredstva koriste te pokazati konkretne rezultate ulaganja u lokalnu zajednicu.

Što donose EU fondovi u Međimurje

Na panelu će se govoriti o tome kako se EU fondovi u Međimurju pretvaraju u stvarne investicije – od modernizacije škola i sportskih dvorana do jačanja obrazovnih institucija i podrške poduzetnicima. Poseban naglasak bit će na projektima koji su već dovršeni ili su u provedbi te vidljivo utječu na kvalitetu života građana.

Jedan od ključnih fokusa bit će obrazovni sektor, gdje EU fondovi u Međimurju omogućuju modernizaciju škola, razvoj učeničke infrastrukture i sudjelovanje u međunarodnim programima poput Erasmus+.

Panel koji otvara pitanja budućnosti EU fondova

Sudionici panela dolaze iz različitih sektora – politike, obrazovanja i javnih institucija – kako bi raspravili ne samo dosadašnje rezultate, već i buduće smjerove razvoja.

Među panelistima su:

  • Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu
  • Matija Posavec, župan Međimurske županije
  • Igor Klopotan, dekan Međimurskog veleučilišta
  • Gordana Ramušćak, ravnateljica Srednje škole Čakovec 

 Kako pristupiti i bolje koristiti EU fondove?

Osim prikaza postojećih projekata, panel će otvoriti i pitanja pojednostavljenja procedura, dostupnosti sredstava za poduzetnike te budućih prioriteta financiranja, uz interaktivni Q&A dio gdje će publika moći postaviti pitanja izravno sudionicima.

Događaj je otvoren za sve zainteresirane građane, studente, poduzetnike i predstavnike institucija, a organizatori ističu kako je cilj veća transparentnost i bolje razumijevanje utjecaja europskih ulaganja na lokalnu zajednicu.

