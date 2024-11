Stigao je najljepši dio godine – vrijeme kada se svjetla pale, zrak miriše na cimet, a Coca-Cola stvara čaroliju u svakom kutku svijeta. Ove godine, uz Coca-Cola App, čak i najobičniji gutljaj tvoje omiljene Coca-Cole može te odvesti ravno do sjajnih nagrada. Sve što trebaš je skupljati pahuljice i uživati u blagdanskoj čaroliji darivanja!

Jednostavno! Uživaj u Coca-Cola Original Taste ili Zero Sugar u pakiranjima od 500 ml, 1 L, 1.5 L ili 2 L, pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaka „pahuljica” donosi priliku za sudjelovanje u nagradnoj igri ili osvajanje nagrada iz „Collect & Get” programa vjernosti. Istražili smo sve što fanovi Coca-Cole mogu očekivati ovih blagdana!

Za sudjelovanje u nagradnoj igri dovoljna ti je samo jedna pahuljica

1x Amica retro hladnjak – crvena ikona svakog božićnog doma. 🎅

5x Marshall Emberton II zvučnik – zvuk koji grije kao kamin. 🔊

2x Marshall Kilburn II zvučnik – za nezaboravne blagdanske melodije. 🎶

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi krug traje od 15.11. do 16.12., a dobitnike izvlačimo 23.12. – taman prije Badnjaka, da tvoji blagdani postanu još posebniji.

Drugi krug nagradne igre počinje odmah nakon prvog!

I nagradni fond ostaje jednako sjajan! U drugom krugu su nagrade iste kao i u prvom: 1x Amica retro hladnjak, 5x Marshall Emberton II zvučnik, 3x Marshall Kilburn II zvučnik!

Ako želiš birati nagradu odmah, pahuljice možeš zamijeniti za fantastične poklone iz programa Collect & Get

Pahuljice u programu vjernosti "Collect & Get" donose ti ABOUT YOU kod za popust od 15% za blagdanski shopping – jer svi znamo da pokloni trebaju izgledati savršeno. Tu su i iSTYLE gadgeti: JBL Go 3 bluetooth zvučnici, sport band za Apple Watch i bežični punjači, darovi koji će zasigurno oduševiti tech entuzijaste i ljubitelje praktičnih darova.

I, naravno, Coca-Cola merch kao što su tople dekice i hoodice – jer ništa ne grije bolje od Coca-Cola čarolije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne zaboravi – prvi set ovih nagrada je već tu, ali dolazi još! Sljedeći upload dolazi 16.12., a zatim 3.1. – zato prati Coca-Cola aplikaciju i uhvati svoje omiljene nagrade!

Zašto sudjelovati?

Coca-Cola ove godine donosi preko 30.000 nagrada, što znači da su šanse na tvojoj strani! Skupljaj pahuljice, sudjeluj u izvlačenjima, osvoji nagrade iz programa Collect & Get i neka ovaj Božić bude najposebniji do sada! Jer s Coca-Colom blagdani nikada ne razočaraju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preuzmi Coca-Cola App, skupljaj pahuljice i neka tvoja blagdanska čarolija započne već danas! 🎄

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Coca-Cola Hrvatska!