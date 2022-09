Pandemija koronavirusa, lockdown, ograničenja putovanja, pa sad i inflacija i sve izvjesnija ekonomska kriza stvorili su okruženje u kojem je poduzetnicima vrlo teško manevrirati i planirati. Pa ipak, čak i u takvim okolnostima, može se uspjeti i može se rasti. Kao pozitivni primjer, tu su poduzetnici Rino Duboković, idejni začetnik i osnivač Muzeja mamurluka u Zagrebu te Zdenka Majcan, osnivačica turističke agencije Istriana Travel.

Na prvi pogled, njih dvoje nemaju mnogo toga zajedničko.

Rino Duboković osnovao je jedinstveni muzej, prvi takav u svijetu, koji privlači posjetitelje iz svih dijelova zemaljske kugle. Zdenka Majcan pokrenula je agenciju koja nudi raznovrsne tailor made turističke ture kroz koje gosti mogu upoznati sve čarolije Istre - priroda, gastronomija, lokalni običaji, povijest, kultura i način života.

Ono što Rinu i Zdenki jest zajedničko je to što se oboje, svatko na svoj način, bavi turizmom, te činjenica da ih ova neizvjesna vremena nisu obeshrabrila. Naprotiv, iskoristili su taj period za razvijanje i nadogradnju biznisa, što je donijelo sasvim konkretne rezultate.

Zašto je svim poduzetnicima važna edukacija?

Rinu i Zdenki zajedničko je i to što su oboje Uplifteri, polaznici prve generacije Uplift akademije, specijalizirane besplatne edukacije za poduzetnike u turizmu koju provodi Algebra, a pokrenuo ju je Mastercard. Polaznici Uplift akademije usvajali su praktična znanja iz poslovne psihologije, marketinga, prodaje, primjenjivih digitalnih tehnologija i tome slično. Uz to, Uplift akademija je otvorila mogućnost networkinga i povezivanja s drugim poduzetnicima i iskusnim mentorima. Ovaj segment Uplift akademije je, prema riječima polaznika, bio izuzetno koristan jer je omogućio razmjenu iskustva, razgovore o problemima koji ih muče i kako najbolje pristupiti njihovom rješavanju te ih potaknulo na out of the box razmišljanje.

Uplift akademija pokrenuta je prošle godine, a upravo je u tijeku natječaj za dobivanje stipendije za novu sezonu.

Natječaj je otvoren do 2. listopada, a prijaviti se mogu svi mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave turizmom i srodnim djelatnostima, a obrazac za prijavu i uvjete natječaja možete pronaći na linku.

Nova sezona Uplift akademije ponešto je izmijenjena u odnosu na prošlu godinu, i to u skladu s feedbackom polaznika. Konkretno, to znači manji broj sati predavanja, a pojačan mentorski program kroz koji polaznici rade s iskusnim mentorima na razvijanju konkretnih novih projekata, kroz koji su se prošlogodišnji Uplifteri još snažnije povezali i uspostavili poslovne suradnje.

Kako su pripreme za novu sezonu Uplift akademije u punom jeku, razgovarali smo s Uplifterima Zdenkom i Rinom s početka priče o njihovim poduzetničkim pothvatima, kako su se odlučili na upis Uplift akademije i što su tamo naučili. Naravno, zanimalo nas je i kako se pripremaju na sve buduće izazove vezane za najavljenu recesiju.

„Taman kad sam pomislila da je sve odlično i da se razvija u željenom pravcu, te 2019. došla je pandemija. S pandemijom je nastupio zastoj turističkih aktivnosti, stao je booking, planirana putovanja su otkazana i sva sreća da je država pripomogla s poticajima kako bismo ipak nekako prebrodili to razdoblje“, prisjeća se Zdenka.

Njezina agencija Istriana Travel organizira programe privatnih tura za manje i veće grupe gostiju kroz koje predstavlja najbolje od onog što Istra nudi – prekrasnu prirodu, gastronomiju i kulturnu baštinu Istre. Pod motom „Putuj, jedi i živi kao lokalac“ i s idejom pružanja nešto drugačijeg i stvarnijeg doživljaja Istre, Istriana Travel se orijentirala na pružanje iskustvenog turizma krojenog prema željama i interesima gostiju. Ponekad to znači lov na tartufe, ponekad kulinarske radionice u kojima gosti uče spravljati tradicionalne istarske specijalitete, ponekad su to posjete vinskim podrumima s ciljem upoznavanja vinske karte Istre, a ponekad pješačke ili biciklističke ture s planinarskim vodičem i upoznavanje istarskih prirodnih ljepota.

„Pozitivni pomaci već su krenuli prošle godine, koja je bila na nekih 30 posto od rekordne 2019., a ova godina je bila izvrsna, očekuje nas dosta posla u post sezoni i očekujem da bismo mogli premašiti i tu rekordnu 2019. godinu. Baš se osjeća da su se ljudi zaželjeli putovanja, novih iskustava, doživljaja kakvih moja agencija nudi“, kaže.

Uplift akademija pojavila se u pravo vrijeme

„Uplift akademija se pojavila u pravo vrijeme, kada sam zbog poslovnog zastoja imala viška vremena. Mogu reći da je sudjelovanje bilo jako dobro uloženo vrijeme jer mi je omogućilo da poradim na sebi i svojim poslovnim vještinama. I ranije sam pohađala razne edukacije, pa sam imala visoka očekivanja od Uplift akademije, ali mogu reći da je i izborom predavača, njihovoj kreativnosti i želji da na nas prenesu vlastito znanje, ova edukacija nadmašila moja očekivanja i sve prijašnje edukacije“, priča.

Pitamo Zdenku kako se priprema na sve izvjesniju ekonomsku krizu. „Na turizmu se uvijek prvo osjeti da se oko nas nešto događa. U mojem slučaju, prednost je što vodim malu agenciju koja je zbog toga fleksibilna i lakše se prilagođava novim okolnostima. Znamo da svako vrijeme nosi svoje izazove, već smo svašta preživjeli pa vjerujem da ćemo preživjeti i sve što nam donosi budućnost. Važno je truditi se, ulagati u sebe i svoje znanje, razvijati nove projekte i ideje i ljudi će to prepoznati. U tome svemu svakako je pridonio i Uplift koji je na neki način upotpunio moju poduzetničku priču. Moram naglasiti i to da sam se kroz pohađanje akademije povezala s drugim polaznicima i dosta tih poznanstava je preraslo u ozbiljne poslovne suradnje, tako da je i to veliki plus“, istaknula je naša sugovornica.

„Jako je važan ljudski kontakt i komunikacija s ljudima iz sličnog okruženja, kada možeš podijeliti svoje (poduzetničke) probleme i dileme, pa tako vidiš da nisi sam u tome“, kazala je Zdenka po završetku Uplift akademije. „Od drugih Upliftera sam naučila da se ne treba bojati isprobavati, testirati, a ponekad i riskirati“, zaključuje.

Kako preživjeti pandemiju, ekonomsku krizu i iz svega izaći još jači?

Pandemija koronavirusa pokazala se i kao veliki izazov za Rina Dubokovića, koji je uoči samog početka izvanrednog stanja uzrokovanog Covidom otvorio Muzej mamurluka. „Na samom početku, najveći izazov mi je bio kako preživjeti korona vremena i dočekati da se posjetitelji vrate“, kazao je Rino.

Što je, ustvari, Muzej mamurluka? Vizija stvaranja Muzeja mamurluka došla je sasvim spontano, kada je Rino kroz druženje u kojem su se počele prepričavati zgode i nezgode nastale pod utjecajem konzumacije alkohola. Tako se rodila ideja se sve te smiješne i ponekad bizarne „mamurne“ priče skupe na hrpu, materijaliziraju i predstave kao eksponati i interaktivni sadržaji u Muzeju mamurluka, kreativnog turističkog proizvoda koji će se, s obzirom da je jedini takav u svijetu, proširiti globalno kroz model franšize. „Cilj Muzeja je bio zabaviti, ali i educirati ljude jednoj cjelovitoj slici alkohola, uzroka i posljedica koje dolaze sa samom konzumacijom“ kaže Rino.

„Dok sam razmišljao kako ćemo Muzej i ja preživjeti pandemiju, odlučio sam upisati Uplift akademiju. Sama akademija mi se učinila kao dobra prilika da naučim više o marketingu, financijama, digitalnim tehnologijama koje ću moći implementirati u interakcijama u Muzeju i u samo poslovanje. To se pokazao kao dobar potez, jer sam na Uplift akademiji stekao i znanja iz upravljanja, mnoge ideje koje sam imao mogao sam podijeliti s kolegama poduzetnicima i mentorima, a oni bi mi dali korisni feedback“, kaže.

„Isto tako, s obzirom da sam od samog početka planirao stvoriti franšizu Muzeja mamurluka, na Uplift akademiji sam usvojio znanja koja su mi u tome uvelike pomogla u realizaciji tog cilja“, kaže.

I u pokretanje franšize Muzeja mamurluka upetljala se korona. „Mi smo još 2020. zaključili dogovor o prvoj franšizi Muzeja mamurluka u Šangaju, najvećem gradu u Kini. Pandemija koronavirusa je zakočila realizaciju, pogotovo jer je u Kini lockdown prije nekoliko mjeseci ponovno uveden na još nekoliko mjeseci“, kaže. No, upornost i strpljenje su se isplatili. Početkom rujna, Rino Duboković i njegova ekipa Muzeja mamurluka objavila je kako je konačno održano službeno otvaranje Muzeja mamurluka u Šangaju.

Kako sada gledam na sve to i kako se pripremam na najave o recesiji? „Ovo cijelo iskustvo s pandemijom naučilo me da, unatoč preprekama, treba vjerovati i biti uporan u nastojanjima da ostvariš zacrtani cilj. I zato, usprkos ekonomskoj krizi i svemu što nam se sprema u budućnosti, mi ćemo i dalje raditi na tome da uspije ono što smo isplanirali, a to je otvaranje novih franšiza Muzeja mamurluka po cijelom svijetu“, poručio je.

