Tips'n'tricks: Donosimo 7 ludih stvari koje možete s novom Galaxy AI tehnologijom

Svi novi pametni telefoni su pametni, sve ostalo su nijanse, je li tako? Prema svemu sudeći, baš i nije. Već smo pomislili da smo došli do faze kada nas u pogledu tehnologije pametnih tehnologija malo što može iznenaditi, Samsung se sa svojom novom Galaxy S25 serijom pametnih telefona potrudio da nas razuvjeri.

I to prvenstveno oslanjajući se na usavršavanje i dodavanje novog seta funkcija iz područja umjetne inteligencije koja pametne telefone čini puno pametnijim od onoga na što smo do sada navikli.

U čemu je tajna nove Galaxy S25 serije?

No, krenimo redom. Nedavno predstavljenu Samsung Galaxy S25 seriju čine Galaxy S25, S25+ i Galaxy S25 Ultra pametni telefoni, a nova linija uređaja dolazi s osobitim fokusom na AI tehnologiju koja mijenja način kako percipiramo i koristimo umjetnu inteligenciju. Drugim riječima, AI tehnologija omogućava da sve za što koristimo svoj pametni telefon radimo drugačije - učinkovitije, jednostavnije, brže i bolje nego do sada.

Pronalaženje avionskih karata samo glasovnom naredbom zahvaljujući Google AI Gemini osobnom asistentu, ideja za zdravi ručak kada vam je ponestalo inspiracije samo ne temelju brzog uvida u ono što se nalazi na policama hladnjaka ili pronalaženje savršenog restorana za večeru s nekim posebnim tek je početak.

Za sve ove fantastične nove mogućnosti iz svijeta AI tehnologije, zaslužno je One UI 7 najnovija verzija Samsungovog korisničkog sučelja, koja donosi značajna poboljšanja u personalizaciji, performansama i integraciji umjetne inteligencije. Uz to, novost je i napredni Qualcomm Snapdragon 8 Elite procesor koji osigurava da sve na vašem Samsung Galaxy S25 pametnom telefonu radi besprijekorno, te istovremeno pruža još snažnija i prilagođenija AI iskustva. Istražili smo kakve sve zadatke možemo prebaciti na AI osobnog asistenta, što omogućava da više svog vremena i energije posvetite stvarima koje su vam zaista važne.

Circle to Search

Circle to Search with Google kao nova metoda pretraživanja pojavila se još kod Galaxy S24 serije, a vlasnicima ovih pametnih telefona omogućavala je da samo označe ili zaokruže ono što ih zanima - uključujući slike, videozapise ili tekst i dobiju rezultate pretraživanja bez puno tipkanja. S novom Samsung Galaxy S25 serijom ova značajka integrirana s Google AI Gemini asistentom stiže s doista impresivnom nadogradnjom, pa sada prepoznaje više vrsta sadržaja, uključujući tekst, slike i zvuk.

Na primjer, možete zaokružiti dio teksta za prijevod ili prepoznavanje, a Google Gemini može čak i prepoznati pjesmu koja svira u pozadini, poznata vam je, ali ne možete se sjetiti kako se zove ili tko je pjeva. Circle to Search samo brzim potezom prsta (ili ako se odlučite za verziju S25 Ultra pa možete koristiti i olovku) automatski prepoznaje telefonske brojeve, e-mail adrese i URL-ove, što znači da je pretraživanje postalo brže i jednostavnije nego ikada.

Call Transcript

Zamislite da vam netko doslovno zapisuje svaki razgovor dok pričate – i to bez da koristi papir i olovku! Automatsko zapisivanje sadržaja poziva na Galaxy S25 seriji radi upravo to. Pametna AI tehnologija pretvara vaše telefonske razgovore u tekst u stvarnom vremenu, pa ih možete pročitati odmah ili kasnije – kao mali podsjetnik na sve što ste (možda) zaboravili. Super korisno za bilješke, važne informacije ili kad se pitate: 'Što smo ono dogovorili?' Jedina kvaka? Treba biti internet i prijavljen Samsung račun.

Now Brief

Kada se upoznate s nekim od uređaja iz Samsung Galaxy S25 serije, svi pametni telefoni koje ste do sada imali djelovat će vam manje pametno. Razlog za to je još jedna AI funkcionalnost koja je u ovom modelu podignuta na novu razinu, a riječ je o AI funkciji Now Brief koji funkcionira kao osobni asistent i razmišlja o vašim obavezama umjesto vas.

Uz uobičajene informacije o vremenskoj prognozi, stanju u prometu i tome slično koje donosi funkcija Now Bar, Now Brief će vas podsjetiti na sve dogovorene obaveze koje imate toga dana. Bez obzira je li riječ o poslovnim sastancima, terminu kod zubara ili dogovoru za kavu s prijateljima, sve važne informacije bit će prikazane na zaslonu vašeg ekrana. AI funkcija Now Brief pamti i 'prati' vaše dnevne navike, a možete je personalizirati prema vlastitim potrebama i željama.

AI Select

Tu je i AI Select, pametan alat baziran na umjetnoj inteligenciji koji vam predlaže radnje ili aplikacije na temelju onoga što se trenutno prikazuje na tvom ekranu – i to sve radi personalizirano te prilagođeno vašim navikama i preferencijama. Recimo, gledate neki video? AI Select vam može predložiti da od toga što gledate izradite GIF po vašem ukusu. Pregledavate fotografije? Možda će vam sugerirati da je odmah postavite kao pozadinu na vašem uređaju. Ukratko, AI koji razmišlja korak unaprijed i u svakom je trenutku spreman dati dobru ideju.

Writing Assist

Potpuno ste zaboravili da do sutra ujutro morate poslati izvješće šefu ili napisati besprijekoran mail potencijalnom klijentu, a umor je preuzeo i koncentracija vas je za danas već odavno napustila? Nema problema, jer i tu vam možete uskočiti osobni asistent koji dolazi s pametnim telefonima iz Galaxy S25 serije. Ova funkcija se zove Writing Assist i koristi umjetnu inteligenciju koja će unaprijediti vaše pisanje. Funkcija analizira tekst i predlaže kako poboljšati stil pisanja, gramatiku, pa čak i kako unaprijediti jasnoću onoga što ste htjeli iskomunicirati. Također, može pomoći u sažimanju dugih odlomaka, generiranju popisa s oznakama ili čak kreiranju tablica na temelju unesenih informacija.

Gemini Live Assist

Gemini Live Assist je pametan AI asistent na Galaxy S25 seriji koji vam pomaže u svakodnevnim zadacima – glasom ili tekstom. Potrebno je samo pritisnuti bočnu tipku i možete ga pitati bilo što. Gemini Live Assist pomaže u učenju, poslu, planiranju putovanja… Ma gotovo svemu u čemu vam je pomoć potrebna. Njegova je snaga u tome što može analizirati velike količine različitih vrsta sadržaja, uključujući slike, datoteke i video snimke s platforme YouTube. Ova pametna i korisna funkcija omogućuje i brainstorming ideja, istraživanje tema te pripremu za važne događaje kroz interakciju s AI-jem u stvarnom vremenu. Još kraće rečeno, virtualni osobni asistent koji će vam u kratkom vremenu pojednostaviti i olakšati život.

Uz malu pomoć AI tehnologije do vrhunskih fotografija i video snimki

A kako nova Galaxy S25 serija stoji po pitanju kamera? Samsung ni ovdje nije razočarao. Što se tiče kamera, Galaxy S25 i S25+ opremljeni su 50 MP širokokutnom kamerom, 10 MP telefoto lećom s 3x optičkim zumom te 12 MP ultraširokokutnom kamerom.

Model S25 Ultra ima još napredniji sustav kamera, pa dolazi s 200 MP širokokutnom kamerom, 50 MP periskopsku telefoto leću s 5x optičkim zumom, dodatnom 10 MP telefoto lećom s 3x optičkim zumom te 50 MP ultraširokokutnom kamerom. Svi uređaji dolaze s 12 MP prednjom kamerom za vrhunske selfije i video pozive. Naravno, sva ova foto 'oprema' u pametnim telefonima pojačana je praktičnim AI alatima koje će svaku fotografiju ili video dotjerati do savršenstva.

Generative Edit i Audio Eraser

Apsolutno genijalno! Kome se još nije dogodilo da poželi uhvatiti poseban trenutak u obliku fotografije ili videa pa ostane razočaran rezultatom jer je video zabilježio neželjeni objekt, buku, glasove ili zvukove koje ne želite i kvare cjelokupni dojam? Nova Samsung S25 serija dolazi s opcijama Generative Edit i Audio Eraser koja uz pomoć AI tehnologija omogućava uklanjanje objekata i zvukova koje ne želite na snimljenim fotografijama i video snimkama. Također, možete jednostavno pojačati glas osobe na kojoj je u fokus u videu, a istovremeno prigušiti okolnu buku i glasove drugih ljudi.

Osim što su svi uređaji iz Samsungove Galaxy S25 serije pametni, a kao što vidimo, izuzetno korisni, još su i jako lijepi. Novi uređaji Galaxy S25 serije dolaze s elegantnijim dizajnom, tanjim kućištem i nešto manjom težinom u odnosu na prethodne modele. Samsung Galaxy S25 opremljen je 6,2-inčnim Full HD+ zaslonom, dok S25+ donosi veći 6,7-inčni QHD+ zaslon, pružajući još bolji vizualni doživljaj. Najveći model, Galaxy S25 Ultra ima 6,9-inčni QHD+ zaslon, što mu osigurava vrhunsku oštrinu i fluidnost prikaza.

Galaxy S25 serija već su dostupni i u Hrvatskoj pa ako i vas intrigira nova sfera korištenja AI tehnologije u svakodnevnom životu na pametnom telefonu i želite vidjeti što sve umjetna inteligencija može učiniti za vas samo preko pametnog telefona, vrijeme je da iskušate neki od modela Samsung Galaxy S25 serije.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Samsung Hrvatska.