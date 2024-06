Nakon što je povodom 30 godina uspješnog poslovanja predstavila nove, renovirane zagrebačke urede po smart work konceptu, Henkel Croatia i službeno je proslavila veliku obljetnicu u društvu suradnika, partnera i kolega te se prisjetila svih uspjeha od 1994. godine kada je Hrvatska postala dio globalne kompanije koja stvara budućnost zajedno.

Tom prilikom razgovarali smo s Markom Mintasom, predsjednikom Uprave Henkel Adria te country manager Hrvatska koji je do 2022. godine bio generalni direktor Laundry&HomeCare za Ukrajinu gdje je uspješno vodio poslovanje kompanije i u kriznim situacijama. Od listopada 2022. Mintas preuzima funkciju predsjednika Uprave za Henkel Adria koji uspješno nastavlja svoj rast na tržištu, a ima I velike planove za budućnost.

Henkel slavi 30 godina na našem tržištu, a gotovo polovicu tog vremena proveli ste kao dio Henkelove međunarodne obitelji. Kako se brand razvijao kroz godine i zbog čega su, prema Vašem mišljenju, kupci ostali odani vašim proizvodima?

Kao jedno od prvih međunarodnih poduzeća, 1994. godine pokucali smo na vrata hrvatskog tržišta u tada potpuno drugačijem okruženju, a sve do danas pokazali smo i dokazali da je uspjeh rezultat inovacija i rada naših zaposlenika. Vjerujem da su kupci ostali odani, jer smo uvijek donosili inovacije na tržište. Visoka kvaliteta je prepoznata, a kvaliteti se svi uvijek vraćaju. Te sukladno tome naši brendovi sa superiornom inovacijom rješavaju sve potrebe krajnjih potrošača u Hrvatskoj.

Henkel nikad nije igrao na dampanje cijena već na kvalitetu zbog čega se vašem asortimanu nalaze najprodavaniji proizvodi na europskom pa i svjetskom tržištu. Kako pobjeđujete u utakmici u koju praktički svake godine uđe neki novi igrač?

Velik broj naših proizvoda i inovacija osvojile su Hrvatsku. Od Syossa, Bref Power Aktiva, Persila Duo Caps i K2R koje smo doveli u Hrvatsku i postavili ih na tron tržišta do Schwarzkopfa s kojim 2016. godine Henkel postaje broj 1 u kategoriji “Njega kose i boje za kosu” u cijeloj Hrvatskoj! Kao što sam rekao, kvaliteta je prepoznata. U proteklom desetljeću bilo je mnoštvo inovacija na tržištu, od brzih i po svojstvima superiornih rješenja, kao što su svestrana montažna ljepila Pattex do profesionalnih sistema za keramičare i fasadere Ceresit.

U svim inovativnim proizvodima jača kroz ovo vrijeme i održiva komponenta, kako u samom proizvodu tako I u njegovoj primjeni. Samim inovacijama Henkel je dao novi nivo standarda građenja na tržištu te pouzdanu i efikasnu primjenu u domaćinstvu. To je naša najveća prednost.

Mi gradimo kategorije skupa s našim poslovnim partnerima, stvaramo vrijednost za cjelokupno gospodarstvo i tko dodatno čini razliku je naš tim, koji je agilan, fokusiran na učenje i da smo uvijek ispred trenda, da mi stvaramo trend.

Protekle dvije godine ste, nakon Ukrajine, došli u Hrvatsku i Adria regiju na mjesto direktora, a preuzeli ste i ulogu gradnje Henkel Consumers Brands. Je li to bilo izazovno razdoblje za vas i kakvo razdoblje pred vama i kompanijom slijedi?

Naravno, izazovi su uvijek tu i zato smo mi tu. Od nedavnih svakako je bila najveća covid zdravstvena kriza gdje smo, zahvaljujući našim timovima i poslovnim partnerima, uspješno nastavili opskrbu hrvatskog tržišta što je bilo izrazito važno u tim volatilnim trenucima. Također smo napravili veliku podršku lokalnoj zajednici sa snažnom donacijom kako bismo podržali kućanstva koja su nažalost najviše bila pogođena u tim trenucima.

U nedavnim razdobljima izazov generalnog povećanja troškova je bio vrlo specifična situacija, no u tekuću godinu smo ušli optimistično i s već postavljenim ciljevima i pretpostavkama poput umjerenog rasta svjetske gospodarske proizvodnje te smanjenja inflacije u svijetu u odnosu na prethodnu godinu. Strateški okvir tvrtke predviđa do 2030. godine postati klimatski pozitivna kompanija, a do iduće godine smanjiti svoj ugljični otisak za 65% kada je u pitanju proizvodnja. Razdoblja ispred nas vidim pozitivnima jer uspješno surađujemo s našim partnerima te naši brendovi postaju sve snažniji na tržištu Republike Hrvatske.

Koji su planovi za iduće 3 ili idućih 30 godina Henkela u HR?

Zadovoljan sam poslovanjem u prošloj godini, a od tekuće godine očekujemo još bolje rezultate. Henkel je konkretan i pouzdan partner u Hrvatskoj. Predani smo rastu i razvoju našeg poslovanja i doprinosimo hrvatskom gospodarstvu. Vjerujemo da imamo svijetlu budućnost u Hrvatskoj i veselimo se nastavku suradnje s našim partnerima i kupcima. U svojoj kompaniji želimo postići i ravnopravnost spolova na svim razinama upravljanja do 2025. te mogu reći da smo na dobrom putu prema tome. Jedan je od istaknutih ciljeva i da se do iduće godine s100 posto Henkelovih ambalaža reciklira ili ponovno iskoristi. Također, predviđamo da ćemo do 2030. postati klimatski pozitivna kompanija. Intenzivno radimo na smanjivanju emisije ugljikova dioksida u proizvodnji, te se ona postupno i smanjuje.

Naposljetku, kad biste morali istaknuti 3 cilja kojima će se Henkel baviti u budućnosti, a kojima će se njegovi kupci usrećiti, koja su to tri?

Imamo velik broj planova koje želimo ostvariti no rekao bih da su 3 osnovna cilja smanjenje našega ugljikovog otiska za 65 posto u proizvodnji, omogućavanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života osiguravanjem mobilnosti i fleksibilnosti rada te provođenjem programa za dobrobit zaposlenika i finalno, brojne inovacije na našim brandovima.