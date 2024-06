Nazdravili su svim dosadašnjim uspjesima, ali i svemu onom što ih čeka u budućnosti! „Henkel će i dalje biti snažan prisutan, vodeći industriju naprijed. Kao lideri, nastavit ćemo inovirati i razvijati održiva rješenja za buduće generacije. Naša posvećenost lokalnim zajednicama i globalnom tržištu ostaje nepromijenjena dok hrabro kročimo prema budućnosti. Hvala svim našim zaposlenicima, timovima i poslovnim partnerima koji su dio ovog putovanja. Zajedno gradimo bolju budućnost!“, najavio je predsjednik uprave Henkel Croatia, Marko Mintas.

U ovih trideset godina poslovanja ulagalo se u razvoj profesionalnih vještina, dugoročnu uspješnost i konkurentnost u poslovanju kompanije, a na zaposlenike se uvijek gledalo kao na važnu značajku kompanije te je društveno odgovorno poslovanje bilo nit vodilja kojom se Henkel vodio. Zahvaljujući svojim brendovima, inovacijama i tehnologijama, Henkel drži vodeća mjesta na tržištu u Hrvatskoj i diljem svijeta u poslovanju s industrijskim proizvodima i robom široke potrošnje. Nakon što je u 2023. godini stvorena nova poslovna jedinica te spojivši dvije bivše poslovne jedinice u novu pod nazivom Consumer Brands, Henkel je ujedinio sve robne marke široke potrošnje u svim kategorijama na jednome mjestu, uključujući brendove kao što su Persil ili Schwarzkopf te tako uspostavio platformu s više kategorija. Već postojeća jedinica Ljepila i tehnologije predvodnik je na tržištu ljepila, brtvila i funkcionalnih premaza sa brendovima kao što su Ceresit, Pattex, Loctite i drugi.

Kroz tri desetljeća predanog djelovanja, Henkel Croatia je postavio temelje za buduće uspjehe. U godinama koje dolaze, Henkel će nastojati i dalje postavljati visoke ciljeve i standarde u inovacijama, održivosti i podršci zajednici te i svojim zaposlenicima.

O društvu Henkel

Sa svojim brendovima, inovacijama i tehnologijama, Henkel drži vodeće pozicije na svjetskim tržištima za industrijske i potrošačke proizvode. Poslovna jedinica Adhesive Technologies svjetski je predvodnik na tržištu ljepila, brtvila i funkcionalnih premaza. Zahvaljujući jedinici Henkel Consumer Brands, društvo je na vodećoj poziciji na mnogim tržištima i u mnogim kategorijama diljem svijeta, posebno u polju proizvoda za njegu kose te proizvoda za pranje rublja i održavanje kućanstva. Tri su najuspješnija brenda društva Loctite, Persil i Schwarzkopf. U fiskalnoj godini 2022. Henkel je ostvario prodaju od više od 22 milijarde eura i prilagođenu operativnu dobit od oko 2,3 milijarde eura. Povlaštene dionice društva Henkel dio su indeksa DAX na njemačkoj burzi. Održivost ima dugu tradiciju u društvu Henkel, a društvo ima jasnu strategiju održivosti s konkretnim ciljevima. Henkel je osnovan 1876. godine, a danas zapošljava raznolik tim od preko 50 000 ljudi diljem svijeta koji su ujedinjeni snažnom korporativnom kulturom, zajedničkim vrijednostima i zajedničkom svrhom: „Pioneers at heart for the good of generations”. Za više informacija posjetite internetsku stranicu www.henkel.com

