PREMINUO U 58. GODINI /

Sada je službeno: Otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Melrose Place'

Sada je službeno: Otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Melrose Place'
Foto: Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia

30.4.2026.
8:16
Hot.hr
Courtesy Everett Collection/Everett/Profimedia
Otkriven je uzrok smrti američkog glumca Patricka Muldoona. Prema smrtovnici, glumac je preminuo 19. travnja u 58. godini od posljedica srčanog udara, odnosno infarkta miokarda.

Foto: Faye Sadou/MediaPunch/imago stock&people/Profimedia

Kako navodi People Magazine, kao temeljni uzroci smrti navedeni su i plućna embolija i nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi – koagulopatija. Riječ je o stanju koje može uzrokovati i prekomjerno krvarenje i stvaranje opasnih krvnih ugrušaka. Plućna embolija, medicinski definirana kao začepljenje plućne arterije ugruškom, dodatno je pogoršala zdravstveno stanje.

Vijest o smrti ranije je potvrdio njegov menadžer za Variety, dok je Deadline tada izvijestio da je uzrok bio srčani udar. Muldoon je kremiran 28. travnja.

Foto: Henry McGee/imago stock&people/Profimedia

Tijekom karijere Muldoon je izgradio prepoznatljivo ime na televiziji i filmu. Široj publici postao je poznat nakon pojavljivanja u seriji Saved by the Bell, a potom i u sapunici Days of Our Lives, gdje je tumačio lik Austina Reeda. Zapažene uloge ostvario je i u seriji Melrose Place te u filmu Starship Troopers redatelja Paul Verhoeven.

Osim televizijskih angažmana, nastupao je u nizu filmova i televizijskih projekata tijekom 1990-ih i 2000-ih, čime je ostao prisutan u industriji kroz više desetljeća.

