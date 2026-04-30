Sada je službeno: Otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Melrose Place'
Otkriven je uzrok smrti američkog glumca Patricka Muldoona. Prema smrtovnici, glumac je preminuo 19. travnja u 58. godini od posljedica srčanog udara, odnosno infarkta miokarda.
Kako navodi People Magazine, kao temeljni uzroci smrti navedeni su i plućna embolija i nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi – koagulopatija. Riječ je o stanju koje može uzrokovati i prekomjerno krvarenje i stvaranje opasnih krvnih ugrušaka. Plućna embolija, medicinski definirana kao začepljenje plućne arterije ugruškom, dodatno je pogoršala zdravstveno stanje.
Vijest o smrti ranije je potvrdio njegov menadžer za Variety, dok je Deadline tada izvijestio da je uzrok bio srčani udar. Muldoon je kremiran 28. travnja.
Tijekom karijere Muldoon je izgradio prepoznatljivo ime na televiziji i filmu. Široj publici postao je poznat nakon pojavljivanja u seriji Saved by the Bell, a potom i u sapunici Days of Our Lives, gdje je tumačio lik Austina Reeda. Zapažene uloge ostvario je i u seriji Melrose Place te u filmu Starship Troopers redatelja Paul Verhoeven.
Osim televizijskih angažmana, nastupao je u nizu filmova i televizijskih projekata tijekom 1990-ih i 2000-ih, čime je ostao prisutan u industriji kroz više desetljeća.
