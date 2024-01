Prošlu godinu su obilježile mnoge rastave poznatih osoba, ali i vjenčanja, dok su se neka od njih održala i u tajnosti.

Među njima se našao i hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović koji je u lipnju prošle godine oženio Riječanku Lanu Miholjević.

"Upoznao sam je preko zajedničkog prijatelja prije pet godina. A prije dvije i pol godine ušli smo u vezu, i zaručili se. Mislim da je to lijepo i kvalitetno. Privukla me njezina dobrota. To što ima cilj završiti fakultet, i ne ostavlja ništa drugima da naprave umjesto nje. Jednostavno, za mene najbolja", rekao je, a zanimljivo je d aga mnogi doživljavaju kao najskromnijeg vatrenog.

Glumica i pjevačica u Samanta Rajhard također je svoje sudbonosno 'da' izrekla u lipnju, što je bilo čak tri godine nakon njihova vjenčanja kod matičara. Bilo je to slavlje uz obitelj i prijatelj i prijatelje gdje im se pridružila njihova trogodišnja kći Stella

Ana Gruica Uglešić još je jedna glumica koja je ovoga puta osvojila je srce splitskog psihijatra Borana Uglešića. Jednom su prilikom Anine prijateljice priznale kako je Ana dugo vremena sanjala o crkvenom vjenčanju, a kako je njezin sadašnji suprug već bio u braku, takvo što nije bilo moguće.

Boran je kasnije zatražio poništenje tog braka, a nedugo nakon, Anina se želja ostvarila pa su svoje zavjete izrekli pred svećenikom.

Uzvanici su na svadbi uživali u mesnim i ribljim specijalitetima, a zabavljao ih je pjevač Milan Terze.

Osim ljeta, i jesen je bila privlačna za planiranje jednog od najljepših vjenčanja kao što je vjenčanje plesačice Valentine Walme i glumca Marka Petrića koji o svojim planovima nisu pričali puno, već je Valentina na svom Instagramu objavila 'Petrići' i puno crno bijelih fotografija s vjenčanja.

Bosanskohercegovački košarkaš, NBA-jevac Jusuf Nurkić i njegova izabranica Emina Durić svojem su slavlju dali posebnu notu, nakon što im s pridružio i pjevač Petar Grašo, ali o Željko Joksimović.

Dan prije vjenčanja mladenci su održali i glamurozno druženje i večeru na terasi Umjetničke galerije u Dubrovniku što je bila uvodna večer prije vjenčanja.

Prvu večer uzvanike je zabavljala Amira Medunjanin, dok su na drugoj pjevali Petar Grašo i Željko Joksimović.

Osim glumačkih i pjevačkih zvijezda, našle su se i one koje su sudjelovale u showu, a ovdje je riječ o Miji Matiću iz druge sezone 'Gospodina savršenog'.

Mijo Matić svoju je savršenu Arianu Piknjač(28) pronašao izvan emisije, a njegova je sadašnja žena u privatnom životu flautistica.

Upoznali su se putem Instagrama 2021. godine. Miji to bila prva veza nakon četiri godine soliranja,a svadba je bila dosta intimna, s najužim članovima obitelji.

