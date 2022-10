Slavna pjevačica i izvršna direktorica Savage x Fenty Rihanna imenovala je zvijezdu popularne HBO-ove serije "Zmajeva kuća" Oliviju Cooke najnovijom ambasadoricom popularnog brenda donjeg rublja, piše Daily Mail.

U novoj seksi kampanji, koja je krenula u subotu, 28-godišnja glumica pojavila se ispred crvenog zastora, a na sebi je imala crni grudnjak i gaćice preko kojih je odjenula prozirnu mrežastu haljinu.

"Zločesto služi… visoko u njezinoj kuli. Prikladno za kraljicu. Čipka i koža prikladni su za željezno prijestolje. Ulovite novitete prije nego što nestanu", poručili su iz Savage x Fentyja.

Olivia se s novom seksi kampanjom pohvalila i na svom Instagramu.

"Skočila bih s litice zbog Rihanne pa se ovo činilo kao bolja opcija", napisala je u opisu objave na kojoj pozira u crnom korzetu i gaćicama.

Odlično je skrivala depresiju

Olivijina kampanja predstavljena je samo dva dana prije nego što je otkrila da je pretrpjela "potpuni mentalni slom" 2016., kad je imala 22 godine.

"Bilo je loše, baš loše. Užasno, zapravo. Bio je to veliki, lijepi koktel. Mučila me nostalgija za domom, a da nisam ni znala, i to nije prestajalo još od moje 18. godine. Bila sam sama veći dio vremena", otkrila je Olivia za Observer Magazine te dodala da je bila 'vrlo dobra u skrivanju svoje depresije', koja se pogoršala nakon Brexita i pobjede Donalda Trumpa na izborima.

Njezino mentalno zdravlje nije se poboljšalo ni kada se preselila u Vancouver, gdje je snimala seriju "Motel Bates".

"Tako sam zahvalna na tom poslu, ali bilo mi je jako teško. Imali smo takav raspored da smo svi imali različite priče, tako da sam puno vremena provodila u stanu u Vancouveru, radeći jednom svaka dva tjedna", priznala je glumica i otkrila da su njezine "stalne, uporne, tjeskobne misli" bile najveći problem, no smanjile su se do 2019. i sada se osjeća "prilično zadovoljno, prvi put nakon dugo godina".