Buga Marija Šimić, operna pjevačica i glumica koju smo gledali u RTL-ovoj seriji "San snova", nakon sedam mjeseci veze udala se za violončelista Mateja Miloševa, a par je sada potvrdio da očekuju svoje prvo dijete.

Sretnu vijest glumica je objavila na svom Instagram profilu uz fotografiju trudničkog trbuha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imala sam jednu tajnu", napisala je na Instagram Storyju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najljepše vijesti na svijetu", "Čestitke sretnim roditeljima", "Mislim da dijete nije ni svjesno kakvu će majku imati, čestitam", neki su od komentara ispod objave.

Buga se početkom ovog mjeseca udala za violončelista Mateja Miloševa, kojeg je upoznala zahvaljujući zajedničkoj suradnji u kazalištu Mala scena, koje ona vodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sretni par vjenčao se nakon sedam mjeseci veze, a fotografije sa vjenčanja glumica je, uz emotivan opis, objavila na svom Instagram profilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam bila tinejdžerica (a realno i kasnije) svaki put kad bi bila loše volje, down - upalila bi YouTube i gledala vjenčanja. Photo sessione, prosidbe, snimke vjenčanja. Uglavnom bi gledala do zavjeta i redovno plakala s njima. Ono poslije plesanje i to me nekako nije baš zanimalo. I nekako me tog nije bilo sram. Uvijek sam vjerovala da na neki način vjenčanja pokazuju ono najljepše u nama. I koliko je život lijep. A i služe kao neki skener. Sve ti otkriju. I obožavala sam tome svjedočiti, makar onako voajerski preko YouTubea i snimki potpunih stranaca. Ali, onda se s time rodi i nekakav strah. Da tvoje vjenčanje neće nikada "live up to" toj ideji koja ti se usadila u glavu. Da neće biti sve ono što vjeruješ da može biti. Zamišljaš. Razmišljaš što će taj skener pokazati ili neće. Ali kad je naše vjenčanje postajalo stvarnost, tog straha nije bilo. Znala sam što će "skener" pokazati. Lijepo je gledati fotografije i snimke svojeg vjenčanja i osjećati kako je bolje od ičega što sam se mogla nadati i zamisliti. I što sam bila u pravu tome se nadati, to željeti i prema tome ići", napisala je Buga i zahvalila se svome mužu.

Inače, Buga Marija Šimić u RTL-ovoj seriji glumi Lanu Bubalo, razmaženu tinejdžericu, a to joj je bila prva televizijska uloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Buga Marija Šimić glumila je u RTL-ovoj seriji 'San snova' koju možete i dalje pratiti na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nives Celzijus o ulozi u 'San Snova' Za RTL.hr kaže kako se poistovijetila s likom: 'Fatalna sam po muškarce'