Zvijezda 'Pune kuće' progovorio o raku: 'Uvijek čujete da se to događa nekom drugom'

Glumac, stand-up komičar i televizijski voditelj David Alan Coulier (65), najpoznatiji po ulozi Joeyja Gladstonea u sitcomu 'Puna kuća', već se neko vrijeme bori protiv ne-Hodgkinovog limfoma. U podcastu 'Full House Rewind' progovorio je o svojoj bolesti.

Govorio je o kosi koju je radi karcinoma izgubio te činjenici da kosa jako grije, posebice tijekom hladnih zimskih dana.

Naveo je da liječenje dobro napreduje, no kosa mu se ipak još nije vratila, a od kemoterapije, navodi, osjetio je različite efekte.

"Ljudi koji gledaju ili slušaju emisiju, a koji su to već prošli, znaju da je to pravi vrtuljak, jer nuspojave imaju svoje nuspojave – pa onda uzimate lijek da ublažite to, pa još nešto, i tako u krug", ispričao je.

Dijagnozu je dobio u studenom 2024. godine, a od tada se osjeća kao da sam sa sobom vodi neku vrstu unutarnje bitke. U podcastu je također opisao trenutak kada je dobio dijagnozu.

"Osjećao sam se kao da sam dobio udarac u trbuh, jer to se nikad ne događa vama. Uvijek čujete da se to događa nekom drugom", rekao je.

Glumac bi trebao završiti liječenje u veljači 2025. godine, nakon što je prošao kroz šest ciklusa kemoterapije svakih tri tjedna.

