ZVIJEZDA ‘KUĆANICA’ USKORO ĆE IZA REŠETAKA? ‘Beskrajno me sram zbog onoga što sam učinila…’

Huffman bi ćeliju dijelila s dvije ili tri žene, a neke od obveza uključivale bi čišćenje toaleta i kupaonica

Glumica Felicity Huffman, jedna od slavnih majki optuženih za davanje mita kako bi njihova djeca upisala prestižne američke koledže, mogla bi završiti u zatvoru. Naime, Huffman se odlučila nagoditi s tužiteljstvom i “prihvatiti sve što joj suđenje donese” što znači da bi mogla provesti barem četiri mjeseca iza rešetaka, ako bude po željama tužitelja.

USKORO NA MALIM EKRANIMA: Hollywood će snimiti TV seriju o skandalu koji je zapanjio Ameriku

Zvijezda “Kućanica” priznala je da je dala 15.000 dolara, odnosno oko 99.000 kuna kako bi se poboljšali rezultati na SAT ispitima njezine kćeri. “Beskrajno me sram radi onoga što sam učinila, to je bilo krivo. To što sam htjela pomoći kćeri nije izgovor za kršenje zakona ili nepoštenje”, rekla je. Kako pišu američki mediji, Felicity se teško miri s činjenicom da je čeka najmanje četiri mjeseca na robiji. U kalifornijskom zatvoru ćeliju bi dijelila s još dvije ili tri žene. Neke od obveza uključivale bi i čišćenje toaleta i kupaonica. Obitelj bi joj bilo dopušteno viđati samo četiri sata mjesečno. Američki pravosudni stručnjaci tvrde da će glumica gotovo sigurno završiti iza rešetaka. Morat će platiti i kaznu od nekoliko desetaka tisuća dolara, a nakon što izađe iz zatvora bit će barem 12 mjeseci pod nadzorom nadležnih institucija.

GLUMICA LORI LOUGHLIN I SUPRUG NEGIRAJU OPTUŽBE: ‘Nismo dali mito za upis kćeri na fakultet’

Felicity ima dvije kćeri, Sofie Grace i Georgina Grace i u braku je s glumcem Williamom H. Macyjem protiv kojeg nije podignuta optužnica.

Uz Huffman, među optuženim roditeljima je i glumica Lori Laughlin.