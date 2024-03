Donna D'Errico, zvijezda hit serije 'Baywatch' iz 90-ih, uskočila je u svoj prepoznatljivi crveni kostimić povodom vijesti o snimanju novih epizoda obožavane američke uspješnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Napravit će reboot Baywatcha na Foxu? Mislim da je to tako cool. Evo mene u mom crvenom Baywatch izdanju u čast tome", napisala je glumica uz fotografiju na Instagram profilu, koja je oduševila fanove i prikupila 25 tisuća lajkova.



Glumica je u seriji tumačila ulogu Donne Marco od 1996. do 1998. godine, a danas ima 55 godina i osim glumom, također ima i svoj OnlyFans profil koji promovira na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Donna D'Errico

Donna je 1995. godine osvanula na naslovnici magazina Playboy, a svojim mladenačkim izgledom i danas oduševljava brojne obožavatelje koji joj zasigurno ne bi dali godina koliko ima. Bila je i voditeljica emisije Battlebots, a glumila je i u filmovima Intervention, Inconceivable i The Making of Plus One.

Jedne prilike, glumica je otkrila da se podvrgnula čak četirima plastičnim operacijama u jednom danu kako bi s 49 godina ponovno izgledala kao što je izgledala na vrhuncu svoje slave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Donna D'Errico

Nakon dviju trudnoća na trbuhu je imala višak kože, a tijekom godina joj se skupio i višak kilograma. Cilj joj je bio ponovno se osjećati dobro u kupaćem kostimu, a kaže da je u tome i uspjela.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezda Baywatcha uživa u Lijepoj našoj: 'Skoknuo sam na plivanje u Hrvatsku'