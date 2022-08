Novinarka Ivana Paradžiković oglasila se nakon smrti kolege Mislava Bage. Za Slobodnu Dalmaciju je komentirala prerani odlazak kolege: "Zvala sam ga jutros da mi kaže da je to grozna izmišljotina. Zvala i zvala... Pisala poruke... I onda sam dobila potvrdu da je stvarnost, a ne neki ružan san iz kojeg ću se probudit", rekla je pa nastavila:

"Mislav je bio jedan od rijetkih koji je bio tu za mene kad mi je bilo teško. Nazvao me da mi kaže da je tu ako ga trebam... Ohrabrio me da se ne bojim... Da će sve biti okej", kazala je i nadodala:

'Bio je tu za mene'

"Brinuo se za djecu u redakciji, studente koji bi preplašeni bili bačeni u žrvanj. Nikad se nije uzvisivao, uvijek je za sve bio dostupan. Kolega, prijatelj. Nikada o drugima nije ružno pričao, čak je korio druge koji su to radili... To nije lijepo, rekao bi... Pa to su naše kolege. Kakva neizreciva tuga", dodala je.

Podsjetimo, novinar Mislav Bago preminuo je iznenada u 49. godini.