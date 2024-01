Hrvatska pop pjevačica Zsa Zsa i pobjednica prvog Masked singera koji smo pratili na RTL-u, a koji je dostupan na platformi Voyo, objavila je video u kojem je vidljivo kako je Novu godinu dočekala u zagrljaju svog dečka Antonija Kratofila.

Pravim imenom Jelena Žnidarić, Zsa Zsa svog dečka rijetko pokazuje na društvenim mrežama, a dugo je i skrivala njegovo ime. Tek nakon nekog vremena otkrila je da je on brat blizanac Filipa Kratofila, partnera Lane Jurčević.

"Sretna, uspješna, puna zdravlja i ispunjena predivnim trenucima, takvu vam 2024. želim! Svima nama! I mir i čistu ljubav!", napisala je u opisu svog videa u kojem je sa šampanjcem u ruci uz pratnju vatrometa ljubila svog dragog za ljepši ulazak u Novu godinu.

Iako trenutno ima sreće u ljubavi, jednom se prilikom dotaknula i nešto ozbiljnije teme koja se odnosi na njezin prestanak pjevanja u periodu od godine dana pa je za Story otkrila da je razlog kompliciran.

"Primilo me, jednostavno sam prestala pjevati. Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sad nešto pjevam. Ali evo sad se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album, ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno", rekla je Zsa Zsa.

Pjevačici je pravo ime Jelena Žnidarić, ali je poznatija pod umjetničkim imenom Zsa Zsa, a važno je napomenuti kako će nastupiti na idućem izdanju Dore 2024. u borbi za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. Ona se ističe s nekoliko popularnih pjesama, a na Dori će izvesti svoj najnoviji singl "Probudi usne moje".

