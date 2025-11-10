Proslavljena influencerica na meti brutalnih kritika: Pogledajte što je prodavala za 77 eura

U posljednjih nekoliko godina prodaja rabljene odjeće postala je ogroman trend – ne samo među ''običnim'' korisnicima, nego i među zvijezdama. Pjevačice, glumice i influencerice sve češće otvaraju svoje profile na stranicama za prodaju polovnih stvari i ondje nude komade iz svojih ormara.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Tenisice za 77 eura i prljave vezice

Najpoznatija srpska influencerica Zorana Jovanović (33), poznatija kao Zorannah, jedna je od zvijezda koja redovito prodaje svoju odjeću i obuću putem takvih stranica. Ovoga puta našla se na udaru kritika zbog polovnih tenisica koje je oglasila za 77 eura.

Fotografije možete pogledati ovdje.

Objavila je fotografiju nošenih Alexander McQueen tenisica uz opis: ''Alexander McQueen tenisice, vezice moraju na pranje, 39 – 9000 dinara (oko 77 eura).''

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na fotografiji se jasno vidi da tenisice nisu očišćene, a upravo je to bio okidač za lavinu komentara. Korisnici mreže X (bivši Twitter) brzo su prenijeli screenshot oglasa i krenule su prozivke: dio ljudi je napao zbog cijene, a dio zbog toga što obuća izgleda prljavo.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

''Je li moguće da je ovoliko bahata? Prodavati prljave tenisice za toliko novca. Pa barem ih operi'', samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak