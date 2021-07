Voditelj 'RTL Direkta' Zoran Šprajc uključio se u kampanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako bi progovorio o važnosti cijepljenja protiv covida-19. U kampanji "Misli na druge" i druge su poznate ličnosti pozvale necijepljene građane da se cijepe.

"Ne morate se cijepiti i nitko vas ne može natjerati da se cijepite...", započeo je Šprajc u svom stilu.

"Ako, recimo, mislite da vam maska baš dobro stoji i ako je želite nositi do kraja života - ne morate se cijepiti. Ako vam nije stalo do druženja, ljubljenja, grljenja, slavlja, zajedničkih koncerata, putovanja. Ako vam nije stalo da ova epidemija konačno jednom završi - ne morate se cijepiti. Pogotovo se ne morate cijepiti ako vam nije stalo do vas samih", rekao je voditelj i zaključio: "Ali, ako vam je stalo do svih nas - cijepite se."