Predsjednik Zoran Milanović voli svoje pressice održavati u zanimljivom tonu pa se tako danas dotaknuo i pop kulture, to jest jednog svjetskog glazbenog sastava.

Od rocka do ska ritma

Šala i dosjetki nije falilo ni na današnjoj pressici na kojoj su novinari Milanovića pitali kako će se postaviti na summitu u Madridu na kojem će se raspravljati o ulasku u Švedske i Finske u NATO.

"E to je moja poruka! A message to you Rudy! Ja sam protiv toga, a mogu li to blokirati na summitu? Vjerojatno ne mogu. Nisam siguran da je potrebno da sve zemlje budu suglasne", rekao je Milanović i opet prozvao Vladu.

Inače "A Message To You Rudy" je pjesma britansko-jamajkanski ska glazbenik Dandyja Livingstonea, a snimio ju je davne 1967. Međutim, puno je poznatija obrada iz 1979., kojom je grupa Specials ušla u top 10 na britanskoj top listi.

Podsjetimo, Milanović je prije mjesec dana spomenuo album "Bombardiranje Srbije i Čačka", grupe Let 3, referirajući se na pad letjelice u Zagrebu. Da predsjednik obožava kulturu, to je jasno i primjerom kada je ministra Grlića-Radmana nazvao "Jesenjinom" i "zločestom Mary Poppins".