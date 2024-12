Znate li tko je ova glumica? Hollywoodsku zvijezdu rijetko vide u javnosti, sad je poslala poljubac

Popularna i višestruko nagrađivana glumica Shirley MacLaine (90) provela je Badnjak u društvu prijateljice, veselo pozirajući fotografima. Glumačku zvijezdu rijetko možemo vidjeti u javnosti te je brojni često ni ne prepoznaju otkako nema crvenu boje kose koja je bila njen zaštitni znak.

Foto: Profimedia

Shirley je uživala na terasi svog najdražeg restorana u Malibuu, a fotografima je čak poslala poljubac.

Oscarom nagrađena glumica otkrila je da je tajna njene dugovječnosti ples.

Foto: Profimedia

"Počela sam s treniranjem plesa u dobi od tri godine i prestala kada sam imala 67. To me naučilo disciplini, ljubavi prema glazbi, radu s ljudima i nošenju s boli", rekla je u ranijem intervjuu za People. Istaknula je kako je uistinu zahvalna, a može se pohvaliti i dobrim zdravstvenim stanjem. Također, glumica još uvijek sudjeluje u raznim filmskim projektima te je u listopadu objavila autobiografiju "The Wall of Life".

Inače, Shirley je na sceni već 70 godina i tijekom karijere osvojila je bezbroj nagrada, među njima i prestižnu nagradu Oscar za film "Vrijeme nježnosti". Njen prvi film bila je crna komedija Alfreda Hitchcocka, "Nevolje s Harryjem", a kasnije se proslavila komedijama "Put oko svijeta u 80 dana", "Apartman" i "Slavna Irma".

