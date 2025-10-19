Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta

Kim Kardashian (44) još jednom je dokazala da zna kako izazvati reakcije javnosti. Na svečanoj Gala večeri Akademijskog muzeja 2025. u Los Angelesu, 44-godišnja reality zvijezda i poduzetnica pojavila se u neobičnom izdanju – noseći masku koja joj je u potpunosti prekrivala lice.

Cjelokupan outfit u boji kože dodatno je naglasila korzetom koji je isticao njezinu figuru te velikom, upečatljivom ogrlicom. Iako je bila gotovo neprepoznatljiva, Kim je bez sumnje ponovno bila glavna tema večeri.

Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia

Foto: Shotbynyp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Zašto Kim Kardashian nosi maske na događaje?

Njezin najnoviji modni potez dolazi svega nekoliko dana nakon što je u popularnom podcastu "Call Her Daddy" razgovarala o prošlom putu kada je nosila masku na javnom događanju.

Voditeljica Alex Cooper prisjetila se njezina čuvenog izgleda s Met Gale 2021. godine, kada je također u potpunosti prekrila svoje lice i tijelo, te spomenula tadašnje glasine da je to učinila kako bi sakrila posljedice estetske operacije.

"To je ludo. Apsolutno bih voljela to pokazati da jesam, ali nisam", poručila je Kim.

