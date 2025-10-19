PREKRILA ŠMINKU I FRIZURU /

Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta

Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta
×
Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia

Jedna od najpoznatijih osoba na svijetu uvijek nađe način da iznova šokira

19.10.2025.
10:15
Hot.hr
Amy Sussman/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kim Kardashian (44) još jednom je dokazala da zna kako izazvati reakcije javnosti. Na svečanoj Gala večeri Akademijskog muzeja 2025. u Los Angelesu, 44-godišnja reality zvijezda i poduzetnica pojavila se u neobičnom izdanju – noseći masku koja joj je u potpunosti prekrivala lice.

Cjelokupan outfit u boji kože dodatno je naglasila korzetom koji je isticao njezinu figuru te velikom, upečatljivom ogrlicom. Iako je bila gotovo neprepoznatljiva, Kim je bez sumnje ponovno bila glavna tema večeri.

Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta
Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia
Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta
Foto: Shotbynyp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Zašto Kim Kardashian nosi maske na događaje?

Njezin najnoviji modni potez dolazi svega nekoliko dana nakon što je u popularnom podcastu "Call Her Daddy" razgovarala o prošlom putu kada je nosila masku na javnom događanju.

Voditeljica Alex Cooper prisjetila se njezina čuvenog izgleda s Met Gale 2021. godine, kada je također u potpunosti prekrila svoje lice i tijelo, te spomenula tadašnje glasine da je to učinila kako bi sakrila posljedice estetske operacije.

"To je ludo. Apsolutno bih voljela to pokazati da jesam, ali nisam", poručila je Kim.

POGLEDAJTE VIDEO: Vratio se Gospon Fulir: Unuk Relje Bašića napravio izložbu u čast velikana hrvatskog glumišta

Kim KardashianMaskaEvent
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREKRILA ŠMINKU I FRIZURU /
Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta