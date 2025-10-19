Znate li tko je osoba na fotografiji? Pojavila se na gala večeri i ostavila sve bez teksta
Jedna od najpoznatijih osoba na svijetu uvijek nađe način da iznova šokira
Kim Kardashian (44) još jednom je dokazala da zna kako izazvati reakcije javnosti. Na svečanoj Gala večeri Akademijskog muzeja 2025. u Los Angelesu, 44-godišnja reality zvijezda i poduzetnica pojavila se u neobičnom izdanju – noseći masku koja joj je u potpunosti prekrivala lice.
Cjelokupan outfit u boji kože dodatno je naglasila korzetom koji je isticao njezinu figuru te velikom, upečatljivom ogrlicom. Iako je bila gotovo neprepoznatljiva, Kim je bez sumnje ponovno bila glavna tema večeri.
Zašto Kim Kardashian nosi maske na događaje?
Njezin najnoviji modni potez dolazi svega nekoliko dana nakon što je u popularnom podcastu "Call Her Daddy" razgovarala o prošlom putu kada je nosila masku na javnom događanju.
Voditeljica Alex Cooper prisjetila se njezina čuvenog izgleda s Met Gale 2021. godine, kada je također u potpunosti prekrila svoje lice i tijelo, te spomenula tadašnje glasine da je to učinila kako bi sakrila posljedice estetske operacije.
"To je ludo. Apsolutno bih voljela to pokazati da jesam, ali nisam", poručila je Kim.
