Kim Kardashian izazvala kaos na društvenim mrežama: 'Ovaj dekolte je doslovno eksplozija'

Reality zvijezda i podueztnica Kim Kardashian (44) pojavila se na ekskluzivnom pop-up eventu Kylie Cosmetics u organizaciji njezine mlađe sestre Kylie Jenner (28), održanom u West Hollywoodu i odmah postala glavna atrakcija večeri.

Foto: Shotbynyp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Za ovu prigodu, reality zvijezda i modna ikona odlučila se za usku haljinu u nježnoj blush-ružičastoj nijansi koja je naglasila njezinu figuru. Ono što je posebno privuklo pažnju medija i javnosti je duboki dekolte i odvažan prorez do bedra.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Svoj look je upotpunila jednostavnom frizurom s kosom počešljanom unatrag, minimalnim nakitom i make-upom.

Foto: Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Kako da ne nasjednete kao fanovi Kim Kardashian? Hrvatski stručnjak upozorio na opasnost

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izazvala lavinu reakcija

Iako je događaj bio posvećen promociji Kyliene nove kolekcije, prisutni i fanovi na društvenim mrežama nisu mogli ne primijetiti da je Kim ponovno uspjela zasjeniti sve oko sebe. “Ovaj dekolte je doslovno eksplozija”, “Haljina joj savršeno pristaje”, samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod objava na Instagramu.

Međutim, bilo je i onih koji nisu dijelili isto oduševljenje. “Izgleda previše provokativno”, “Zasjenila je Kylie, to nije u redu”, “Uvijek želi biti u centru pozornosti”, pisali su kritičniji korisnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Papa na Instagramu, Kim Kardashian na sudu, a Trumpov ministar plivao s fekalijama