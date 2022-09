Will i njegova supruga Jada Pinkett Smith otvorili su 2008. školu pod nazivom New Village Leadership Academy (NVLA), no zbog glasina da se radi o scijentološkoj školi, škola je kasnije zatvorena. Jada Pinkett Smith je odbacila te optužbe, no škola do dan danas ne radi. 'Mogu samo još jednom ponoviti kako se ne radi o scijentološkoj školi. Zbilja je vrlo zlobno misliti kako bismo cijele obitelji dovodili u obrazovnu instituciju samo da bismo ih preobratili', rekla je Jada.