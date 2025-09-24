Zlostavljao suprugu i dijete te im prijetio nožem: Poznatom hrvatskom pjevaču potvrđena optužnica

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog pjevača zbog nasilja u obitelji. Optužuje ga se da je gotovo dvije godine zlostavljao svoju suprugu i maloljetno dijete.

Optužnica je danas potvrđena na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, a zbog zaštite djeteta, ime pjevača nije objavljeno.

Prijetio nožem pred djetetom

Prema optužnici, od početka 2021. do listopada 2022. godine pjevač je gotovo svakodnevno vrijeđao suprugu pred djetetom, psovao njezinu obitelj te ju je fizički i psihički zlostavljao. Među incidentima navodi se da je u svibnju 2021. godine pozvao suprugu i dijete za stol, stavio nož pred njih kako bi ih uplašio te zaključao vrata da ne mogu izaći. Također je suprugu fizički zlostavljao, primjerice gurajući joj prste u uši.

Nasilje je postalo još gore nakon što je supruga zatražila razvod i našla novog partnera. Tada joj je pred djetetom upućivao teške uvrede, nazivajući je pogrdnim riječima. Dijete je vrijeđao i ponižavao, pokazivao mu svoje intimne dijelove i govorio da je "normalno da ima ljubavnicu". Tijekom postupka protiv pjevača bile su donesene mjere opreza – zabrana približavanja supruzi i djetetu, udaljenje iz zajedničkog doma i zabrana kontakta.

Prijeti mu zatvor

Državno odvjetništvo traži zatvorsku kaznu od dvije godine, od čega godinu dana bezuvjetno, a godinu dana uvjetno, s rokom kušnje od tri godine. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu jer je smatrao da postoji dovoljno dokaza za daljnji postupak.

