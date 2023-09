Nakon pet godina pauze, legendarni glazbenik Zlatko Pejaković (73) vratio se na glazbenu scenu. Ljeto je proveo i radno i odmarajući se, a od glazbe i dalje ne odustaje.

'Bilo je i teških trenutaka...'

U njegovoj dugogodišnjoj karijeri ima dosta teških, ali i lijepih stvari koje su mu se dogodile. Najljepše se uvijek osjećao i još se osjeća kada je na pozornici i pjeva, kao i kad u studiju snima nove pjesme. Pejaković ima puno energije na koncertima, a prisjetio se i dana kada je nastupao u lošijem zdravstvenom stanju.

"Kad se popnem na pozornicu, sve što je do tada postojalo, tog trenutka prestaje. Problemi, brige, drame i komedije, sve staje. Počinje fešta. Ljudi su došli na moj koncert da zaborave svoje probleme i da se tih par sati opuste, da plešu, pjevaju, luduju. Ja im to moram dati. Nastupao sam sa temperaturom 40, imao bolove napada išijasa, iz kola hitne sam izlazio na pozornicu, nitko nikada ništa od toga nije primijetio i znao", otkrio je pjevač za Večernji list.

Ljubav prema glazbi se razvila u djetinjstvu

Zlatko je prvi nastup imao sa sedam godina. Bilo je to u dvorištu njegove zgrade u Osijeku. Pred stanarima je otpjevao pjesmu "Que sera sera" koja je završila gromoglasnim pljeskom, a on je već tada je znao da se želi baviti glazbom.

Tvrdi da je adrenalin zaslužan za njegove energične nastupe na pozornici.

"Nekada volim prošetati malo, potrčati, ali to nije to u principu dovoljno da se bude takav na pozornici. Potreban je adrenalin za takvo nešto. Ako ga čovjek ima u sebi, on je takav i gotovo. Ti kad komuniciraš sa publikom, taj adrenalin prenosiš i na njih. To je čudesan lijek", otkrio je pjevač.

Zlatko je priznao kako mu je pjesma "Rijeke tiho teku" najdraža, ali i kako još uvijek ne vidi svog mogućeg nasljednika na estradnoj sceni.

