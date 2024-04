Srpski pjevač Toma Zdravković živio je za glazbu. Preminuo je 1991. godine nakon dugogodišnje borbe s rakom mokraćnog mjehura, a njegov turbulentan život imat ćemo priliku gledati od 30. travnja u RTL-ovoj seriji 'Toma', dok je na platformi Voyo dostupna 24 sata ranije.

Toma je rođen 20. studenog 1938. godine u Aleksincu, a svoj život prepun alkohola, tuge i borbe, pretočio je u neke od svojih najljepših pjesama.

Odrastao je u siromaštvu, na selu, a već je s 15 godina odlučio da je pjevanje njegov izlaz. Otišao je u Leskovac gdje počinje njegova životna priča.

Sve je krenulo jednim poznanstvom

Bio je ispred svog vremena s talentom koji u to vrijeme nije prepoznat, sve do trenutka kada je 1958. upoznao pjevačicu Silvanu Armenulić. Odvela ga je u kavanu "Radan" gdje je nastupao i naučio pjevati. Prvi put je zapjevao pred publikom upravo sa Silvanom. Otpjevali su pjesmu "Ponoć", a kada joj je priznao da je došao sa sela u potrazi za boljim životom, osigurala mu je posao i smještaj.

U glazbenim krugovima brzo se pročulo da u Leskovcu ima neki Toma te se s takvom reputacijom uputio u tuzlanski hotel Bristol gdje je pet godina iz večeri u večer punio salu.

"Nije u pitanju samo muzika. Ljudi znaju što sam sve radio i proživio. Oni se počinju poistovjećivati s tobom i zato te vole. Ima, doduše, ljudi koji smatraju da sam budala bez para i pijanac, ali i to je dio onog što jesam. Malo otkačen, to je sigurno. Ja sam ranije mislio da sam pozer i da foliram ono što živim.

Kasnije sam shvatio da to nema nikakve veze s foliranjem. Sutra mogu pjevati u kavani za tristo starih tisuća. Jer, jedino me glazba može ispuniti do kraja i bez ikakvih drugih želja. Od nje živim i za nju živim", pričao je tada Toma.

Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam i većina tih pjesama su autobiografskoga sadržaja. Riječ je o kavanskim, ljubavnim pjesmama, koje uglavnom govore o neuzvraćenim ljubavima i patnjama.

Borio se s opakom bolešću

Rak mokraćnog mjehura Tomi je dijagnosticiran 1973., a kako mu prognoze nisu bile najbolje, uputio se u Ameriku i Kanadu.

U Jugoslaviju se vratio 1978. godine, a u njegovim ga nastupima nije zaustavilo ni narušeno zdravstveno stanje te je 1987. započeo turneju čiji je slogan bio "Oproštajni koncerti Tome Zdravkovića".

"Imao sam više sreće nego pameti. Sažalili su se i zato me opet primaju. Da li zato što znaju da sam bio bolestan i borio se po Americi, Kanadi i vratio se kući, a možda su me nekada jako voljeli, pa je to u njima ostalo. Meni se, mislim, sve što sam prošao i izdržao moralo dogoditi baš tako.

Ostao sam negdje, u prošloj generaciji, još uvijek mali seljak kojemu su novac i slava udarili u glavu. Ne, nije me zbunilo, ali, ne znam ni sam, nekako ga je nadmašilo. Ali, ne to Toma, ne tako lako", rekao je Toma nakon povratka u domovinu.

Dom sindikata u Beogradu bio je pun 20 dana zaredom, a slično se događalo i širom Jugoslavije.

Ipak, na vrhuncu slave 1991. godine, Zdravkovića je bolest prikovala za krevet, a njegov posljednji nastup održao se desetog rujna 1991. u Podgorici.

Preminuo je 20 dana poslije, a sav novac koji je imao je potrošio i poklonio.

Iza njega je ostalo dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra. Ženio se čak četiri puta.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages Toma Zdravković

Ovo su neki od najvećih hitova Tome Zdravkovića:

"Da l' je moguće", "Danka", "Dotako sam dno života", Dva smo sveta različita", "Ej Branka, Branka", "Tužno leto", "Sliku tvoju ljubim", "Kafana je moja sudbina", "Prokleta nedjelja", "Jelena" i "Za Ljiljanu".

Seriju 'Toma' gledajte na RTL-u 30. travnja, a za one nestrpljive, serija je dostupna dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Voyo - Gledajte 24 sata prije svih