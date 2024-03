Velika glumica i pjevačica Kostadinka Velkovska preminula je u nedjelju, a u svojih 76. godina proživjela je teške obiteljske i ljubavne situacije, a na kraju ju je dotukla loša zdravstvena situacija.

Rođena je trećeg srpnja 1949. godine u Skoplju, a jednom je prilikom izjavila kako je život nije mazio, misleći time na gubitak članova svoje obitelji, ali i bogatu glumačku i pjevačku karijeru koju je iza sebe ostavila.

"Život me nije mazio. I za glumački status, kao slobodan strijelac, morala sam se izboriti. Nisam imala muškarca koji će stati iza mene. Morala sam se dokazati na ovim prostorima kad sam stigla iz Makedonije. Privatno sam imala velike tragedije i gubitke.

Moja sestra, koja je također živjela u Zagrebu, umrla je u 21. godini nesretnim slučajem. Moj otac, koji je bio prekrasan čovjek, uvijek je govorio da je najteža stvar u životu gubitak djeteta. Izvršio je samoubojstvo. Na rukama mi je umro i suprug Damir Pokrajac s kojim imam sina Nikolu. Izgubila sam ga puno prerano", požalila se pa se osvrnula i na gubitak majke.

Foto: Anderej Kreutz/Pixsell Foto: Anderej Kreutz/Pixsell

"Mama i ja smo ostale same. Dijelila je sa mnom i tugu i uspjeh, no i ona je umrla. Bila mi je najveća potpora u životu.

Govorila bi: 'Koce, ti to znaš, hoćeš i možeš’. Kad se razboljela, rekla mi je kroz suze da se smrti ne boji, ali joj je žao mene ostaviti samu. Još se nisam oporavila od njezine smrti", rekla je tada ova glumica i pjevačica, a njezin sin Nikola. je prošle godine nakon što je Kostadinka doživjela moždani udar, otkrio da su njih dvoje u jednako dobrim odnosima kao što je i ona bila sa svojim majkom.

Foto: Davorin Visnjić/PIXSELL Foto: Davorin Visnjić/PIXSELL Kostadinka Velkovska

"Puno razmišljam o njoj, nedostaju mi naši trenuci, da se čujemo zbog banalnosti, da slušam njezine priče opet i opet iznova, uvijek iste. Koliko god me je nerviralo, sad mi to nedostaje. To je valjda normalno u odnosima s roditeljima. Kad su tu, grintaš: “Pusti me na miru, zašto me gnjaviš”, kad ih ne možeš čuti, nedostaju do bola", ispričao je Nikola prošle godine.

Emocije je izražavala pjesmom

"Ne kaže se bez veze za Makedonce da prvo počnu plesati, pa hodati i prvo propjevaju, pa onda progovore. I kad su tužni, znaju zapjevati, pa i kroz suze. Često mi se dogodi da tijekom izvedbe plačem i pjevam, ali znam ipak kontrolirati glas", rekla je, a za to su malo zaslužni i njezini makedonski korijeni. Kad učim neku tužnu pjesmu, znam neprestano plakati", rekla je i prisjetila se sina Nikole kada je imao pet godina.

Foto: Davorin Visnjić/PIXSELL Foto: Davorin Visnjić/PIXSELL Kostadinka Velkovska

"Učila sam pjesmu "Što te nema", koja je bila strašno tužna. Pjevam i plačem, a dijete me samo gleda. Usisavam, peglam i plačem", priznala je Kostadinka koja unatoč emotivnim pjesmama koje je imala priliku pjevati, u ljubavi nije imala puno sreće.

Udavala se četiri puta

Četiri puta je rekla 'da' za ljubav. Suprug Damir Podkrajac bio je glazbenik, Dubravko Sidor bio je ljubav iz mlađih dana i glumac, Branko Turković bio je mikrobiolog koji ju je osvojio svojom razumnošću, a glazbenik Zoran Brajša ju je osvojio romantikom. I Brajša i Turković su nažalost, pokojni.

"Ja se svoje prošlosti ne stidim. Voljeli smo se, krivo smo se izabrali i potom se razdvojili, ali uvijek s velikim poštovanjem razmišljam i govorim o njima. Kako me svi ti muževi ne bi željeli? Skrbna, skromna, vrijedna, poštujem ljubav i brak, ma tko me ne bi volio?! Ali, ne bojim se raskinuti kad ne ide. Ja sam slobodan strijelac i ne plašim se novih početaka", strastveno je tada govorila Kostadinka koja je tada rekla da joj nije namjera udavati se i peti put.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Kostadinka Velkovska

"Za mene ljubav nije samo ljubav s muškarcem. Ljubav je preširok pojam, volim sina, unuke, obitelj, prijatelje, naravno, velika ljubav mi je kazalište i glazba… I najvažnije, volim humanost i ljude. Život je prepun amplituda s puno uspona i padova. Najsretnija sam u ulozi majke i bake i ponosna što kao umjetnica još trajem", zaključila je i dodala kako joj je život dovoljno zanimljiv da bi o njoj mogla biti napisana knjiga, ali je ipak smatrala da još nije vrijeme za pisanje autobiografije.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Kostadinka Velkovska

