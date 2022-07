Maksi haljine s prorezima dosegle su ove sezone svoj vrhunac i postale 'must have' odjevni predmet. 'Cut out' haljine s izazovnim prorezima u gornjem dijelu haljine nosi velika većina žena, a sjajno se uklapaju u vruće ljetne večeri.

Znaju to žene Ivaniševića

Nives Ivanišević, supruga Gorana Ivaniševića odjenula je tu haljinu prije nekoliko dana u Trogiru, a isti model ima i Goranova prva supruga Tatjana Dragović.

Nives u svojoj garderobi ima takvu haljinu u maslinastoj boji, koju očigledno jako voli jer ju je nosila i prošle godine, a nosi ju i sada. Svoje drage trenutke s ljetovanja je obilježila fotografijama na Instagramu u maslinastoj izrezanoj maksi haljini.

Haljine s prorezima najčešće nosi bivša manekenka Tatjana Dragović, ujedno i bivša supruga Gorana Ivaniševića. Tatjani sjajno stoje haljine koje nisu za svakoga i koje se mnoge žene ne bi usudile odjenuti. Ovakav model haljine je Tatjana nosila u bež nijansi prošle i ove godine i to u nekoliko prilika.

Gdje ju pronaći?

Radi se o haljini brenda Cult Gaia čija je cijena 8293 kune, a haljina dolazi u nekoliko zemljanih tonova.

Ovakve haljine najbolje ističu liniju tijela i postižu seksipilan efekt.