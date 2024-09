Sva izdanja Zendaye: Od tinejdžerske zvijezde do priznate holivudske glumice

Popularna američka glumica i miljenica Hollywooda, Zendaya, koja je nedavno napunila 28 godina, a može se pohvaliti brojnim uspjesima u tako mladoj dobi. Svoju glumačku karijeru započela je kao tinejdžerica u Disney seriji "Shake It Up" te se zatim pojavila u filmu "Spider-Man: Homecoming" gdje je upoznala svog sadašnjeg dečka, Toma Hollanda (28). Dvostruka dobitnica Emmyja pokazala je iznimne glumačke vještine u popularnoj seriji "Euphoria", utjelovivši ovisnicu o drogi. Sudjelovala je u brojnim uspješnim projektima, poput filmova "Dune" i "Challengers", a svojim lijepim vokalom očarala je publiku u mjuziklu "The Greatest Shownman". Zendaya je od slatke tinejdžerske zvijezde postala respektabilna glumica s kojom svi žele surađivati. Od samih početaka oduševljava talentom i ljepotom, no ističe se posebnim i odvažnim modnim kombinacijama koje možete vidjeti u galeriji.