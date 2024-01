Američka glumica i pjevačica Zendaya (27) na Instagramu je prestala pratiti sve, uključujući i svog dečka Toma Hollanda (27), zbog čega mnogi tvrde da je ovaj par prekinuo.

Glumica je prošlog tjedna otpratila doslovno sve sa svog Instagram profila, a mnoge je to iznenadilo jer je to učinila bez ikakvog objašnjenja.

Mnoge najviše brine činjenica da je otpratila svog dečka, ali on nju i dalje prati.

Zendaya otpratila sve s Instagrama

Kako tvdi TMZ, njihova posljednja zajednička fotografija objavljena je za Noć vještica, no kako kažu još je prerano za donošenje ikakvih zaključaka.

"Samo po sebi teško da su se razišli. Iako neki prebrzo donose taj zaključak, ali postoji i ovo. Malo smo kopali i ispostavilo se da Tommy i Zen nisu fotografirani zajedno od Noći vještica.

Njihove posljednje javne slike bile su 25. listopada, kada su išli u trgovinu namirnicama u L.A.-u i nosili su zaštitu, oboje su bili maskirani. Od tada, međutim, ni traga od njih u javnosti. Premotajte naprijed do srijede, otprilike tjedan dana nakon prestanka praćenja i konačno smo ih ponovno vidjeli u L.A.-u, ali solo. Zen je viđena kako se vozi po gradu tijekom dana s prijateljem na suvozačevom mjestu", izjavili su.

Glumica viđena u autu solo s prijateljem

Također, TMZ tvrdi i kako je Tom u srijedu bio vani u Memers Clubu te su primijetili da je nastupao solo.

Tom Holland uočen sam

Jedan izvor s izravnim saznanjima rekao je za TMZ da je par Novu Godinu dočekao zajedno te nagađaju što bi to moglo biti.

"To dokazuje da samo zato što ih ne vidimo zajedno… to ne znači nužno da nisu. Naravno, moguće je da su se od tada razveli, ali ako je tako, rečeno nam je da tu vijest nisu podijelili s voljenima", tvrde.

Nakon toga osvrnuli su se i na Zendayin prestanak praćenja jer smatraju da to mnogi slavni rade kako bi privukli pozornost prije najave novog projekta.

"Što se tiče Zendayinog masovnog prestanka praćenja, prerano je reći što to znači, jer je to također stvar koju slavni često čine kako bi privukli pozornost prije najave novog projekta. Dakle, gdje nas to ostavlja? Nema čvrstog dokaza da su zajedno, ali također nema dokaza da su se razišli", kažu.

