Zendaya, jedna od omiljenih glumica mlađe populacije, progovorila je o svom obrazovanju i bogatoj karijeri koju je započela još kao dijete u Disneyevim serijama.

Zbog glume, kako kaže, morala se odreći mnogih stvari u životu, a jedna od njih je i obrazovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam pomiješane osjećaje o djeci, slavi i dječjim glumcima. Vidjeli smo puno slučajeva da je to štetno. Mislim da sam tek sada, kao odrasla osoba, shvatila da sam uvijek radila samo ono što sam znala", rekla je zvijezda Euforije za časopis Vogue.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da je ostvarila zavidnu karijeru kao dječja glumica, a istome se posvetila i kasnije u životu, sada je došla u fazu u kojoj proživljava sve ono što joj je nekada bilo uskraćeno.

"Osjećala sam se kao da sam gurnuta u odraslu poziciju: vrlo rano sam počela prehranjivati svoju obitelj, događalo se mnogo promjena uloga i tako sam zapravo odrasla", rekla je glumica, pa nadodala kako je osjećala pritisak da bude savršena i živi u skladu s tužnim očekivanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada ne mogu uživati u svemu što mi se događa. Vrlo sam napeta i mislim da to nosim iz djetinjstva jer nikad nisam imala priliku činiti i iskusiti puno toga. I voljela bih da sam išla u školu", rekla je.

"Stalno sam negdje u srednjoj školi, a zapamtite, nikad nisam pohađala srednju školu", rekla je glumica s kojom se može poistovjetiti i pet godina starija hrvatska influencerica - Ella Dvornik, koja je nedavno također priznala kako zbog brojnih obveza nikada nije završila srednjoškolsko obrazovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Za razliku od Zendaye, Ella je upisala srednju Umjetničku školu u Zagrebu, no od nje je odustala već u drugom razredu kako bi mogla snimiti seriju 'Rođaci', no na kraju, serija nije ni došla do malih ekrana.

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", priznala je Ella, koja je na kraju ostvarila uspješnu karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Javljaju se Matanićeve žrtve, imamo eksplicitne poruke: 'Hoćeš li mi pop**iti Johnsona, lijepa mama?'