POHVALIO SE FOTOGRAFIJAMA

Kerum s Fani i mlađom kćeri uživa daleko od Hrvatske: 'Ne zaostajemo za njima'

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kerum je podijelio i svoje dojmove o poznatim talijanskim destinacijama, ističući kako ga posebno zanima usporedba s hrvatskom obalom

2.4.2026.
13:48
Hot.hr
Hrvatski poduzetnik i političar, bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum (65), trenutačno boravi u Italiji sa svojom obitelji, odakle se javio pratiteljima na društvenim mrežama.

Na objavljenim fotografijama pozira u društvu supruge Fani i njihove mlađe kćeri Eleonore, a prizori s putovanja otkrivaju opuštenu obiteljsku atmosferu daleko od Hrvatske.

 

'Ne zaostajemo mi puno za njima'

Kerum je podijelio i svoje dojmove o poznatim talijanskim destinacijama, ističući kako ga posebno zanima usporedba s hrvatskom obalom.

“Evo me u Amalfiju u Italiji. Prošle godine sam bio u Sorentu i Capriju i nisam stigao vidjeti Positano i Amalfi. Razgledavam jer me sve interesira. Uspoređujem naš Split, Dubrovnik, Opatiju, Trogir, Hvar i ostale gradove. Ne zaostajemo mi puno za njima”, poručio je.

Dodao je kako smatra da hrvatske destinacije imaju potencijal konkurirati svjetskim hit-odredištima, ali uz dodatna ulaganja i razvoj.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ima bogato iskustvo putovanja

Prisjetio se i ranijih putovanja, pa je tako usporedio luksuzni Porto Cervo na Sardiniji s Hvarom, naglasivši kako je profil gostiju vrlo sličan, od skupih jahti do lifestyle ponude.

Ipak, istaknuo je jednu ključnu razliku.

“Oni imaju sve butige - od Diora do Louis Vuittona, ali i još neke vrste zabave”, napisao je, dodajući kako iza sebe ima bogato iskustvo putovanja.

Kerum se osvrnuo i na nedavne napise o iseljavanju iz Splita, s kojima se ne slaže. Smatra da ljudi ne napuštaju grad, već se sele u okolna mjesta poput Solina, Kaštela i Podstrane.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a posebnu pažnju privukle su upravo rijetke obiteljske fotografije s Fani i njihovom kćeri. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od tekstilnog radnika do akademske glumice: Ovo su struke naših saborskih zastupnika

