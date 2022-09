Playboy mogul Hugh Hefner živio je okružen manekenkama u svojoj ekstravagantnoj Playboyevoj vili, a dvije njegove bivše djevojke odale su tajne o načinu života u novom podcastu "Girls Next Level".

'Koristio bi dječje ulje kao lubrikant'

Bivša zečica otkrila je jedno od groznih pravila Playboyevog tajkuna Hugha Hefnera, tvrdeći da bi inzistirao na korištenju dječjeg ulja kao lubrikanta tijekom seksa. Hugh Hefner uselio se u luksuznu Playboyevu vilu 1959. godine, gdje je živio okružen Playboyevim zečicama i priređivao ekstravagantne zabave pune droge za važne goste.

Holly Madison i Bridget Marquardt bile su među najpopularnijima u Playboy svijetu modela koji su s Hefnerom dijelili raskošnu vilu, a o njegovom ponašanju progovorile su u svom novom podcastu. Nakon što je otkrila da bi poduzetnik ležao "mirno kao klada" tijekom ludorija u spavaćoj sobi, Holly je podijelila još jednu Hefnerovu nepoželjnu osobinu.

"Ovo je bilo tako odvratno. Hef bi koristio dječje ulje kao lubrikant", tvrdila je Holly te dodala: "Ne preporučujem ovo, to je hodajuća infekcija. Odvratno je, ne znam zašto mu je to bilo napeto."

“Došlo je do toga da je dječje ulje stalno iritiralo moje intimno područje jer snižava PH vagine, pa je tako lako dobiti ​​gljivične infekcije", priznala je Holly koja se tada čak konzultirala s ginekologom o mogućim opasnostima korištenja ulja u tu svrhu, bez obzira na medicinske savjete da je to loša opcija lubrikanta, Hefner je nastavljao sa svojom čudnom opsesijom.

"Svađao bi se sa mnom i govorio 'ljudi koriste dječje ulje za bebe', a ja sam rekla 'da, na njihovoj koži, ne iznutra, ne biste ga trebali stavljati tamo'. Onda je došlo do točke u kojoj sam ga odbijala koristiti, ali djevojke bi mi govorile da bi ga on u spavaćoj sobi nanio na svoju ruku pa bi ga tako koristio kad bi netko od nas okrenuo leđa. To je tako gadno, i tako bez pristanka i tako odvratno, i zaboravila sam na to dugo vremena, ali podsjetila sam se na to iz nekog razloga, i to me ponovno razljutilo, tako odvratno ", zaključila je Holly.

Holly je naposljetku napustila Playboy vilu 2008. nakon sedam godina s Hefnerom, ali je priznala da je imala zadatak regrutirati nove djevojke na svoje mjesto čak i dok je bila poduzetnikova primarna djevojka.