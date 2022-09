Oskarovac Christian Bale (48), tijekom promocije svog novog filma "Amsterdam", na europskoj premijeri stigao je u društvu četiri godine starije supruge Sandre Sibi Blazic, s kojom je u braku 22 godine.

'Ona je nevjerojatno snažna i otresita'

"Moja supruga je nevjerojatno jaka žena. Ona je nevjerojatno snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to uvelike ovisi i o ulozi za koju se pripremam ili trenutno glumim, ali Sibi se to sviđa i misli da je to kul. To možete gledati na dva načina, s jedne strane netko bi rekao 'jadna žena, zasigurno joj nije lako nositi se sa svime time', a s druge strane možete joj zavidjeti i reći 'kakva sretnica, u isto vrijeme može biti s toliko različitih muškaraca. Sve što sam napravio u životu dugujem njoj", izjavio je svojedobno Bale za o svojoj supruzi s kojom je dobio kćer Emmeline i sina Josepha.

Inače, Sandra Blazic bivša je manekenka srpskih korijena, čija je obitelj krajem 60-ih godina prošlog stoljeća iz tadašnje Jugoslavije, točnije Beograda, emigrirala u Ameriku. Slobodan Blazic i Nadežda Topalski u Chicagu su 1970. godine dobili kćer Sandru, pravog imena Srboslava, koja je u Americi diplomirala menadžment.

Bale je imao teško djetinjstvo

Za razliku od Sandre, koja je rođena u Americi, Christian Bale tek je naknadno stigao u SAD. Glumac je rođen u Walesu, gdje je proveo djetinjstvo s roditeljima Davidom i Jenny te sestrama Sharon i Louise. Gluma ga je očarala još od najranijih dana, 1982. godine snimio je svoju prvu reklamu, za jedan popularni omekšivač, a potom se pojavio i u reklami za pahuljice. Prvi put se na pozornicu popeo 1984. godine, kada je glumio u predstavi s Rowanom Atkinsonom.

Naime, Baleovi roditelji su se razveli 1991. godine, a cijela ta obiteljska priča ostavila je dubok trag na njemu. Naime njegova majka Jenny željela je da prvo završi fakultet, no njegov otac imao je druge planove - on je želio da Christian ostvari holivudsku karijeru, bez obzira na cijenu. Stoga je nakon razvoda David Bale poveo sina u Los Angeles, a bivšu suprugu i dvije kćeri ostavio u Walesu.

Budući da mu je otac bio popriličan manipulator, od svoje majke i sestara u potpunosti se otuđio.

"David je u svemu kontrolirao Christiana, a to je išlo toliko daleko da je prisluškivao njegove razgovore s majkom. Ako bi mu ona savjetovala da završi fakultet, on bi mu krenuo govoriti 'vidiš kako tvoja majka ne vjeruje u tebe'. Ona se zaista trudila zaštititi ga od svega, no u tome nije uspjela", govorio je u medijima bivši osobni asistent Christiana Balea, Harrison Cheung.