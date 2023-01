Nakon javnog istupa Zdravka Mamića, u kojem je govorio o čelnicima Dinama, započela su šuškanja o njegovoj novoj ljubavi.

Naime, Mamić je prozivao Antu Čačića, Dinamovog menadžera engleskog tipa: "Čačić, koji je u osmom desetljeću života, nema ni želje ni energije za to!", nekoliko je puta vikao Mamić (63), pravomoćno osuđenom na šest i pol godina zatvora za pljačku 117 milijuna kuna iz Dinama.

Čačić odao Mamića?

Kasnije je Čačić odgovorio Mamiću te je ovom izjavom potaknuo glasine o ponovnom braku Dinamovog mogula.

"Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on. Međutim, nemam energiju kao on da osnujem novu obitelj", rekao je Čačić te ovom izjavom stavio "bubicu u uho" i obznanio ono o čemu se već dulje vrijeme šuška po kuloarima.

Naime, već se neko vrijeme šuška kako je Mamić u Hercegovini pronašao 30-ak godina mlađu srodnu dušu, te da bi se uskoro trebali vjenčati, a te je navode očito potvrdio i sam Čačić, piše Story.hr.

Ono što doznaje Story je to da je riječ o mladoj Jeleni P. iz Ljubuškog s kojom se Zdravko ni ne skriva po Hercegovini. Gotovo svakodnevno su viđani u Mostaru gdje su navodno kupili stan koji trenutno uređuju za zajednički život.

Mamić je Jeleni kupio automobil?

Jelena iza sebe ima brak koji je okončan zbog ljubavne romanse sa Zdravkom, a sve je krenulo još prije tri godine dok je Jelena navodno bila Mamićeva tajnica. Tad se nije ni pretpostavljalo da su u vezi budući da je on još uvijek u zakonskom braku s Marinom Mamić s kojom ima dvije kćeri – Ivu i Luciju dok iz prvog braka ima sina Marija.

U to vrijeme, Jelena i Marina su zajedno viđane na kavama.

Naime, navodno je Mamić lijepoj Jeleni poklonio skupocjeni automobil Range Rover. Od tada su više puta zajedno viđeni u noćnom klubu Taboo u Mostaru, gdje su u separeu razmjenjivali nježnosti.

Jeleni je Instagram profil zaključan, ima samo jednu objavu, a prati je 415 ljudi.

Kako javlja Story, status braka s Marinom još uvijek nije poznat, odnosno je li on već službeno okončan. Ono što se zna jest da ona još uvijek živi u stanu u Međugorju kojeg je Mamić prvotno kupio nakon što je iz Hrvatske pobjegao u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

Marina se povukla iz javnosti te navodno ne želi imati posla sa Zdravkom zbog afere s duplo mlađom Hercegovkom iako su, po priči mještana, redovito zajedno odlazili na misu.

Podsjetimo, Marina i Zdravko Mamić upoznali su se 1994. godine nakon jedne utakmice na Maksimiru. Jednom prilikom Zdravko je otkrio kako je to s njegove strane bila ljubav na prvi pogled.

Mamić je uvijek hvalio suprugu Marinu

"Kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati, a kad smo izašli iz restorana, pozvao sam je u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću ju impresionirati jer sam vozio Jaguara", rekao je prije nekoliko godina za Express.

Zgodnu Marinu Jaguar nije impresionirao, no Zdravko ju je ipak na kraju uspio osvojiti, iako su, kako je Zdravko ispričao, različiti svjetovi.

Međutim, malo tko zna da je prije nje bio oženjen za misterioznu Nadu. Njegova prva supruga uspjela se toliko dobro sakriti od javnosti da je teško čak pronaći i neku njenu fotografiju, a sa Zdravkom i njegovom novom obitelji navodno je u dobrim odnosima.

S njom je dobio i sina Marija. S devet godina starijom Nadom vjenčao se vrlo mlad, kad mu je bila samo 21 godina.

Zdravko se s prvom suprugom vjenčao čak dvaput

"Oženio sam se kad sam imao samo 21 godinu. Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva.

Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene", ispričao je Zdravko svojedobno za Express. S Nadom se, rekao je, vjenčao čak dva puta.

"Dolazio sam iz obitelji u kojoj je pojam razvoda bio nepoznat. Mi smo tradicionalni, konzervativno odgajani. Rastava je tumačena kao sramota. Kad sam se prvi put rastao, sjećam se da mi je mama rekla: Sram te bilo, što si napravio obitelji i rodbini?!. A i volio sam Nadu pa sam joj se iz ljubavi i poštovanja prema njoj i majci vratio", ispričao je.

Brak im ipak nije uspio, a Zdravko je to tad objasnio njenom ljubomorom, ali priznao je da je bila u pravu i da je on "švrljao"

'Švrljao sam, nažalost'

"Nada je bila jako ljubomorna, neviđeno. Nažalost, i s pravom. Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena", rekao je otvoreno.

O Nadi je govorio sve najljepše, te je otkrio da su i nakon rastave ostali prijatelji, te da je ona u dobrim odnosima s njegovom sadašnjom suprugom.

"Bez obzira na to što nismo u braku, ona je moja velika prijateljica i prijateljica moje današnje žene i djece iz drugog braka. Izgradili smo dobar odnos. Sve što danas imaju moja žena i djeca, to ima i moja bivša žena. I kad su obiteljska slavlja, Nada je uvijek tu, ima odličan odnos s mojom mamom", dodao je Mamić.