Influencerica Ella Dvornik na društvenim je mrežama osvanula u seksi izdanju, pozirala je u Mugler hlačama i u toplesu. Ella je pridržavala grudi rukama, a kada je okrenula leđa objektivu fotoaparata, pokazala je moćnu tetovažu.

Izdanje koje ostavlja bez daha

Naša najpoznatija influencerica pohvalila se zavidnom linijom te bujnim grudima, na kojima je, kako je sama otkrila, radio plastični kirurg.

Osim zavidne figure, Ella je otkrila tetovažu preko cijelih leđa. "Baš si top, goriš", "Kakva topčina", "Moćna tetovaža", "Prekrasna si", "Predivna", nizali su se komentari na zavodničke fotografije zgodne Elle.

Naime, Ella Dvornik uvijek je otvoreno pričala o svojim estetskim zahvatima, i jedna je od rijetkih domaćih zvijezda koja ne krije odlaske na plastične operacije.

Tako je u listopadu prošle godine Ella priznala da je povećala grudi. Na svom YouTube kanalu 2021. objavila je video koji je nazvala "Ljudi, vrijeme je za grudi".

"Oduvijek sam imala male, a široke grudi. Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je uvijek odgovaralo. Kada sam rodila Balie, mlijeko mi je došlo preko noći. Kad sam prestala s ispumpavaljem, one su se vratile na staro. No, lijeva dojka mi je bila veća od desne. U lijevoj su mi se stvarale grudice i s vremenom mi je to počelo ići na živce. Razmišljala sam o transferu masti, no to nije najbolja opcija jer se proces treba ponavljati", rekla je tada Ella te otkrila da je radila kombinaciju implantata i masti. Kasnije je Ella priznala da to iskustvo više nikada ne bi ponovila jer je bila jako bolno.

Uklonila je jednu od tetovaža na leđima

Naime, Ella je u rujnu prošle godine podijelila video na kojemu uklanja tetovažu na leđima.

"Idem na drugi tretman skidanja tetovaže. Nisam nikada stavila fotografiju kako izgleda sada nakon jednog tretmana pa, s obzirom na to da je relevantna tematika, stavit ću vam na iduće Storyje malo detaljnije kako je izgledala prije, kakav je proces, bol, trajanje, fotografije i videa", napisala je tada Ella pa je pokazala kako je tetovaža izgledala nekada, a kako izgleda sada.

Ella je kasnije otkrila da je tu tetovažu uklonila jer joj je "ružna kao smrt". Osim one na vratu, koju je dala ukloniti, Ella svoju veliku tetovažu preko cijelih leđa ne pokazuje često na Instagramu, stoga je definitivno zaintrigirala neke od svojih fanova.