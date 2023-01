Maneken Jeremy Ruehlemann preminuo je u 28. godini života, objavili su u nedjelju prijatelji. Uzrok smrti mladog modela nije javno objavljen. Rođen je u New Jerseyju i radio je kao model za dizajnere među kojima su Christian Siriano, John Varvatos, Superdry, Perry Ellis i drugi.

Siriano je u nedjelju na Instagramu objavio: "Nikada nisam objavio nešto slično, ali stvarno je teško izgubiti prijatelja koji je bio tako lijepa duša", napisao je.

"Ovo je za Jeremyja, najljepšeg čovjeka koji je davao toliko ljubavi svima koje je upoznao bez obzira na sve".

Manekenka Lexi Wood napisala je srcedrapajući post u znak sjećanja na Ruehlemanna, kojeg je opisala i kao svoju "srodnu dušu" i "najboljeg prijatelja".

"Ako ste me ikada poznavali, znate koliko volim Jeremyja. Ne mogu čak ni artikulirati kakvu je on magiju činio. Upoznala sam Jeremyja kad sam imala 15 godina, onog dana kad sam ga upoznala znala sam da će mi srce biti zauvijek puno, on je moja srodna duša, moj najbolji prijatelj, moja podrška, moja obitelj, moje svjetlo, moja ljubav, moj blizanački plamen… Mogla bih nastaviti i jer je bio tako poseban", napisala je.

"Ali mislim da je ono što je bilo najposebnije u vezi s njim bilo to što je hodajuće sunce, činio je da se svi osjećaju kao da su najposebniji u prostoriji, kad bi bilo gdje otišao, bilo je kao da ga je obasjao snop svjetla. Njegova će ljubav vječno teći ovim svijetom", dodala je.

Oglasila se i pjevačica Demi Lovato: "Šaljem puno ljubavi", napisala je.

Halstonov kreativni direktor Ken Downing također je odao počast preminulom mladiću.

"Zbogom slatki Jeremy. RIP Jeremy Ruehlemann. Ljubav tvojoj obitelji koju si obožavao, onoliko koliko su oni voljeli i obožavali tebe", napisao je u objavi na Instagramu s nekoliko emotikona slomljenog srca.