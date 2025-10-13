Zdravko Mamić otpjevao Halidov hit i oprostio se od legende uz emotivan video: 'Za vječnost'

Legendarni Halid Bešlić danas je ispraćen na vječni počinak na gradskom muslimanskom groblju Bare, nakon dženaze u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Među mnogobrojnim prijateljima i obožavateljima koji su mu odali počast, našao se i bivši nogometni dužnosnik Zdravko Mamić.

Mamić je na Facebooku objavio dirljiv video u kojem pjeva Halidovu pjesmu "Taman je", ali i snimku s jedne večere na kojoj sam Halid, vedro i raspoloženo, pjeva istu pjesmu zajedno s okupljenima. Uz objavu je napisao: "Nekad smo pjevali jedan drugome, a sada ti pjevaš i uveseljavaš sve one koji su to na nebu zaslužili!".

"Neka ti pjesme i dalje donose radost svima nama. Hvala ti prijatelju Halide na svakom trenutku radosti koji si nam pružio i na svim trenucima radosti koje će nam tvoje pjesme pružiti nakon tvog odlaska. Jedan, jedini, za vječnost!", dodao je Mamić.

"Obojica ste legende", "To Mamiću, ne daj se", "Halide, ti nisi bio nečiji nego si bio svačiji. Počivao u miru Boẓ̌jem veliki čovječe", pisali su Mamićevi, a i Halidovi obožavatelji ispod objave.

Kako je Halid umro?

Podsjetimo, Halid Bešlić, bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe, preminuo je 7. listopada 2025. godine u Sarajevu u 71. godini života. Bešlić je bio hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od kraja kolovoza 2025. godine, prvo na odjelu za nefrologiju, a potom je premješten na onkologiju.

Unatoč početnim izvještajima o poboljšanju njegovog zdravstvenog stanja, njegovo stanje se nažalost pogoršalo, što je dovelo do njegovog tragičnog odlaska.

