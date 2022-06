Legendarni pjevač Mate Mišo Kovač sinoć je održao veliki koncert pod nazivom "Samo nas nebo rastaviti može" na Starom placu u Splitu. Koncert je okupio brojna poznata lica među kojima su bili Joško Čagalj Jole, Saša Antić, Ivana Kovač i mnogi drugi. Na koncertu se pojavila i Mišina bivša supruga, fatalna Anita Baturina. Njihova ljubavna priča i dandanas intrigira javnost.

Anita je nekoć bila najljepša tinejdžerica Jugoslavije. Kada su se upoznali, Anita je imala 18 godina, dok je Mišo imao 30 i bio je u braku. Bavila se manekenstvom, a kada su je na jednom od natjecanja pitali ima li dečka, odgovorila je potvrdno, a to je bio Mišo Kovač, piše Kurir.

Mišo i Anita su se ludo zaljubili, a ubrzo su i sklopili i brak. Tome se snažno protivila njezina obitelj. Njena majka je bila protiv njihova viđanja i vjerovala je da će joj ta veza donijeti samo nevolje. S druge strane, Mišo je još uvijek bio u braku, ali je nakon jednog nastupa skupio hrabrost i sve priznao supruzi. Odmah nakon toga otišao je na dvomjesečnu turneju po Srbiji i Bosni i Hercegovini. U nekim mjestima mu se pridružila i Anita. Mišo i Anita su se vjenčali i dobili sina Edija i kćer Ivanu. Njihov luksuzni stan bio je u Zagrebu, a zajedno su proputovali cijeli svijet.

"Mi smo imali dosta 'porođajnih muka' kad smo se sreli. Ona je bila gimnazijalka, ja oženjen čovjek. Stvarno sam želio da budemo zajedno", priznao je Mišo u jednom intervjuu.

Godine pune bola

Iako je nakon svih poteškoća sve djelovalo idilično, uslijedila je tragedija koja će promijeniti sve. Njihov sin Edi je nastradao u ratu 90-ih i obitelj se raspala. Mišo je tada upao u depresiju i pio tablete za smirenje.

"I ja sam mjesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvijestila i rekla sebi da tako više ne smije ići", prepričala je Anita o svom najtežem razdoblju života.

Vijest koja je kao bomba odjeknula samo nekoliko mjeseci kasnije šokirala je mnoge. Naime, Mišo je odlučio napustiti obitelj i sreću pronaći u zagrljaju druge žene, astrologinje Silvije Conte-Calvi Marković. Upoznao ju je slučajno i u njoj je vidio osobu koja će mu konačno donijeti mir.

"Mišo je samo otišao iz našeg stana. Nakon nekoliko dana, koliko mi je trebalo da ga dobijem telefonom, Mišo i ja smo se našli u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici. Dok smo sjedili za stolom i dok sam ga gledala, mogla sam samo reći da ne vjerujem da mu se to dogodilo. Mišo je samo kratko rekao: 'Eto, dogodilo se.' Meni se to nikad ne bi dogodilo, pomislila sam i otišla iz motela. To je bio kraj naše ljubavi", priznala je svojevremeno Anita.

Mišo se kasnije treći put oženio, ovaj put Lidijom Pintarić, dok je Anita godinama u vezi s Vinkom Gulinom.