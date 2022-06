Najomiljenijeg pjevača s ovih prostora Matu Mišu Kovača u Splitu je čekala domaća, ali i strana publika iz cijelog svijeta. Njegova kći Ivana nije mogla prikriti emocije kada je govorila o tatinoj karijeri i spektaklu na splitskom Starom placu.

Događaj godine

Legendarni Mišo, na pragu osamdesetih godina koncertom pod nazivom "Samo nas nebo rastavit' može", svojim hitovima digao je na noge cijelu regiju, a pridružili su mu se i brojni glazbenici. Koncert je privukao i mnoga poznata imena, između ostalih Marka Livaju, Dina Rađu, Matu Bulića, Aleksandru Dojčinović, Julija Meštrovića…

"Ajmo reći da je ovaj koncert stvarno vrhunac vrhunca jer ako bacite pogled iza, ovo je mali Woodstock večeras i to će biti ludilo, totalno. Tata se ne da, on je meteor, on će živjeti vječno. Mislim da mu je sad lagano uzbuđenje jer dosad nije bio toliko svjestan, tek sad postaje, ali kad to krene, to će biti show", rekla je Ivana za Dnevnik.

"Ja sam odrasla uz to i znam koliko im znači. Ja ne mogu otići u dućan, ne mogu proći naplatne kućice. Zaustavio me čovjek od 50,60 godina i rekao mi da nije Mišo samo moj otac, već da je on otac svih nas", otkrila je Ivana.

Naime, kako prenose mediji rijeke ljudi slijevale su se put Starog placa još od 15 sati poslijepodne. Pjevalo se i veselilo na Rivi, Pjaci, Prokurativama, Peristilu, Matejuški… Iako je koncert bio zakazan u 20 sati, Mišo se na pozornici pojavio tek oko 21.30 sati. No, kad je Mišo došao do pozornice - spektakl je krenulo. Odmah se upalilo pedesetak bengalki i spontano je krenula hajdučka pjesma "Ja ne mogu drugo nego da ga volin", koju je Mišo snimio sa Sašom Antićem iz TBF-a, koji je također bio jedan od gostiju na koncertu.