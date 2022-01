Olivia ima dvoje djece s Jasonom, no to je nije omelo da se upusti u romansu s pjevačem One Directiona, Harryjem Stylesom. Do srpnja se ovaj par ljubio na brodu u Toskani, a u prosincu Olivia je za Vogue rekla da je "sretnija nego što je ikad bila", dodajući: "Ono što shvaćate je da kada ste stvarno sretni, nije važno o čemu tko misli, samo ti je važan onaj koga voliš". Olivia je od tada provodila vrijeme u Velikoj Britaniji s Harryjem, upoznala je njegovu mamu Anne te podržavala na koncertima.