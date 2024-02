Vjenčanja mogu biti jako stresna, čak i u gotovo savršenim uvjetima. Dodajte VIP gosta i holivudsku legendu na popis gostiju, i pritisak se još pojačava. Najbolje je to naučila Jennifer Lawrence koja je izbacila legendarnog Roberta De Nira sa svog vjenčanja nakon što joj je to sve postalo previše za podnijeti.

Lawrence i njezin dragi, trgovac umjetninama Cooke Maroney, rekli su "da" u listopadu 2019., nakon burne romanse. "Upoznali su se preko Jenine prijateljice Laure… Veza je trajala nekoliko tjedana", rekao je izvor za Page Six nedugo nakon što su se upoznali u lipnju 2018.

Foto: Profimedia

"Ali bili su vrlo privatni i pazili su da ih se ne vidi zajedno." J-Law je ovaj veliki dan shvatila vrlo ozbiljno. Neki bi čak rekli da je graničila s 'bridezillom' ('mladenka iz pakla', op.a). Na primjer, njezina je vjenčanica imala vlastitu hotelsku sobu.

Foto: Profimedia

Naime, fantastičnu vjenčanicu za omiljenu glumicu dizajnirao je Dior. Navodno su vrhunski dizajneri modne kuće doletjeli na vjenčanje, pomno čuvajući haljinu kao da je državna tajna. "Cijeli Diorov tim ukrcao je haljinu u auto ujutro na dan vjenčanja", tvrdi izvor.

De Niro nije bio jedino poznato lice među 150 gostiju, piše Nickiswfit. Adele, Emma Stone, Ashley Olsen i Amy Schumer također su prisustvovale ceremoniji. Ipak, De Niro je bio jedini celebrity koji je izbačen s vjenčanja Jennifer Lawrence prije same ceremonije.

Foto: Profimedia

De Niro je svadbena nevolja

U teoriji, J-Law nije glumca izbacila s vjenčanja - izbacila ga je s probe večere noć prije, nakon što je njezina anksiznost dosegla vrhunac.

Glumica, koja je glumila s De Nirom u "Silver Linings Playbook" iz 2012., "American Hustle" iz 2013. i "Joy" iz 2015., priznala je da je to učinila za njegovo dobro. "Pogledala sam oko sebe i vidjela Boba, koji ne poznaje nikoga, kako luta uokolo. Tad sam rekla: 'Ne, ovo nije ono što on želi raditi. Ne želim ga ovdje'", objasnila je. "Pa sam mu prišla i šapnula 'Idi kući', a on je bio jako fin i kulturan."

Sa 68 godina Robert De Niro (78) postao je otac po šesti put.

Lawrence je rekla da je, "unatoč tome što je De Niro izgledao kao riba na suhom, ipak uspio uključiti svoj stari holivudski šarm dok je bio tamo. "Razgovarao je s mojim roditeljima i bio je pristojan, ali ja sam mu rekla da slobodno ide", ispričala je.

"Srećom po J-law, De Niro je kasnije za People rekao da je uživao i da se nije osjećao nimalo neugodno. "Nije mi bilo neugodno… Bilo je u redu. Mislim, ionako sam došao samo zbog tog dijela", inzistirao je. "Bilo je lijepo! Nije dugo trajalo, možda sam ostao sat vremena, ako i toliko", ispričao je legendarni glumac.

De Niro ima autističnog sina te se 2017. godine složio s Robert F. Kennedyjem koji je kazao kako cjepiva nisu sigurna za djecu. De Niro se u potpunosti složio s tom tvrdnjom te kazao kako on nema što dodati na to jer je sve već rekao.

Bračne igre gladi

Ispostavilo se da Robert De Niro nije jedini zadao glumici glavobolju na dan vjenčanja.Glumica je za E! rekla da je cijeli dan bila pod stresom. "Ne zabavljate se. Pitate se, 'Zabavlja li se ta osoba?"

Lawrence je rekla da se stalno brinula o razini udobnosti svojih gostiju. "Nikada neću zaboraviti; šizila sam zbog toga što je gostima hladno", priznala je.

Foto: Profimedia

Ispričala je i da su se njezine prijateljice držale odlično, inzistirajući na tome da je sve bilo čudesno. Međutim, njezina je majka bila odlučna u tome da joj pokvari veliki dan. "Vani je hladno; tvoja baka je skoro umrla", prisjetila se Lawrence kako se žalila njezina majka.

Foto: Profimedia

Zvijezda "Igara gladi" možda nije uživala u danu svog vjenčanja, ali zato obožava svaku minutu bračnog života sa svojim suprugom Cookeom Maroneyjem. “Stvarno uživam ići s njim u trgovinu”, rekla je za Vanity Fair. "Ne znam zašto, ali to me ispunjava velikom radošću. Mislim da je to možda zato što je to gotovo metafora za brak."

Foto: Profimedia

U međuvremenu, Jennifer je postala majka. Ona i Maroney dočekali su svog sina Cyja u travnju 2022. Za Vogue je rekla da je njegov dolazak označio novo poglavlje za nju. "Jutro nakon što sam rodila, osjećala sam se kao da mi je cijeli život počeo ispočetka, rekla je Lawrence.

Foto: Profimedia

