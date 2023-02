Legendarni hrvatski glumac Žarko Potočnjak preminuo je 21. listopada 2021. u 76. godini života. Iako više nije među nama, zauvijek će živjeti u srcima svoje obitelji, prijatelja, publike i u brojnim ulogama koje je ostvario. Danas bi slavio 77. rođendan.

Žarko je rođen u Pakracu, 3. veljače 1946. godine, a kao srednjoškolac u Šibeniku je učio zanat drvene brodogradnje. On je čak upisao i studij brodogradnje, no napustio ge je nakon pet mjeseci te se okrenuo svojoj velikoj ljubavi - glumi.

Žarko je 1972. godine završio Akademiju za kazališnu i filmsku umjetnost. Za vrijeme studija imao je prvu profesionalnu ulogu u filmu "Prikupljanje hrabrosti" redatelja Eduarda Galića.

Bio je dobitnik brojnih nagrada za životno djelo

Prvi angažman dobio je u Kazalištu Komedija u Zagrebu gdje je glumio u mjuziklima i rock-operama, a uz glumu je pjevao i plesao. Nakon toga 18 godina bio je glumac u zagrebačkom kazalištu Gavella. Na poziv Georgija Para prešao je u zagrebački HNK 1994. godine.

Žarko je igrao u oko 150 kazališnih premijera, te snimio 25 igranih filmova, a u njih deset imao je glavnu ulogu. Glumio je u oko 30 televizijskih serija. No, ipak prve uloge bile su mu filmske.

Potočnjak je dobitnik brojnih nagrada za životno djelo, među kojima se ističu Nagrada hrvatskog glumišta, Marul, Zlatni osmijeh, Dubravko Dujšin, Nagrada na susretima hrvatskih kazališta, nagrada Dani komedije. Nakon više od 50 godina karijere, 2021. godine odlučio umiroviti zbog zdravstvenih problema.

Naime, on je 2002. operirao pluća te je bio prvi izliječeni pacijent od karcinoma pluća u Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Nakon duge rehabilitacije, Žarko se oporavio, no njegovo zdravlje par godina kasnije opet je bilo narušeno.

Kronično opstruktivna bolest pluća

Krajem 2019. godine Žarko je otkrio da boluje od kronično opstruktivne bolesti pluća, odnosno kroničnog bronhitisa. "Prije 19 godina na Jordanovcu sam operirao karcinom pluća, uspješno se izliječio, da bi mi prije dvije godine liječnici rekli da bolujem od kronično opstruktivne bolesti pluća", kazao je tada te istaknuo da pije puno lijekova te da se ne odjeća dobro. Supruga Višnja bila mu je najveća podrška i oslonac za vrijeme najtežih dana.

Potočnjak je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik 106. osječke brigade u protuzračnoj obrani, a 14 je mjeseci proveo braneći Hrvatsku.

"Nakon što sam neko vrijeme proveo s Tigrovima, zbog akcija koje su bile prekrvave i preteške za 45-godišnjaka, zamolio sam da me prebace na neki lakši borbeni položaj. Poslali su me pukovniku Čebiću u Osijek, koji me svrstao u protuzračnu obranu 106. brigade", ispričao je svojevremeno glumac.

"Mene su po povratku u Zagreb spasili tadašnji ravnatelj Gavelle Ivica Kunej i Zlatko Vitez. Upregnuli su me predstavama, morao sam kreirati uloge, ali tako sam potisnuo crne misli", otkrio je Žarko u jedom od intervjua.