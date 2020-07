ZARAŽENI SRPSKI PJEVAČ POBJEGAO IZ BOLNICE: Otišao je bez zaštitne opreme, policija pokrenula potragu

Pjevač je prije tri dana svoje pratitelje obavijestio da je pozitivan na koronavirus

Srpski pjevač Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava, pobjegao je iz bolnice u kojoj je smješten, piše Blic. Prije tri dana svoje je pratitelje obavijestio da je zaražen koronavirusom i objavio video iz bolnice. “Covid je ušao i u mene. Pozz svima gdje god bili. Točno je, pozitivan sam. Ali borim se svom snagom da budem jači od tog zla. Hvala svima na podršci. Čuvajte se, ovo zlo će trajati”, napisao je na svom Instagramu.

Navodno je pobjegao iz bolnice Arena u ponedjeljak popodne bez zaštitne opreme. Policija je odmah pokrenula potragu za njim. “Ovo mi je dvanaesti dan u bolnici, ali ovo do sada nisam doživio. Mislio sam prvo da me uhvatio propuh pa je krenula temperatura koja je rasla i do 39,5”, ispričao je pjevač za srpske medije.