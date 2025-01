Volite Jima Carreyja? Samo najveći obožavatelji znat će ove detalje iz njegovog privatnog života

Jedan od najpoznatijih glumaca svih vremena, Jim Carrey danas slavi 63. rođendan! Kroz desetljeća svoje karijere, Carrey je svojim neponovljivim humorom i talentom osvojio srca milijuna obožavatelja diljem svijeta. No, osim što je poznat po svojim izvanrednim ulogama u filmovima poput ''The Mask'', ''Ace Ventura'' i ''The Truman Show'', ovaj kanadski glumac ima i prilično zanimljiv život koji ga je oblikovao u jednu od najzanimljivijih javnih osoba današnjice. Ovo je deset zanimljivih činjenica o Jimu Carreyju koje možda niste znali

Životna lekcija u banci

Tijekom svoje mladosti, Jim Carrey je obiteljima morao pružiti financijsku potporu, jer su živjeli u starom kombiju. U jednoj je fazi svog života napravio neobičan korak – na vlastiti ček od 10 milijuna dolara napisao je sebi "osiguranje". Vjerovao je da će, jednoga dana, zaslužiti takvu sumu. Tri godine kasnije dobio je 10 milijuna dolara za ulogu u filmu Dumb and Dumber.

Jim Carrey objavio je se povlači iz glume. Kazao je da je "dovoljno učinio" te da voli svoj miran život. "Idem u mirovinu, prilično sam ozbiljan. Ovisi, ako mi anđeli donesu još neku skriptu napisanu zlatnom tintom, koja će mi reći da ljudi to moraju vidjeti, možda nastavim glumiti, ali pravim pauzu... Stvarno volim svoj miran život i tako se osjećam. To je nešto što možda nikada nećete čuti od drugih poznatih osoba, ali imam dovoljno. Učinio sam dovoljno" rekao je.

Prepoznao ga je čak i Dalai Lama

Carrey je poznat po svom duhovnom putovanju, a zanimljivo je da je Dalai Lama jednom prilikom prepoznao Jimov smisao za humor i rekao: "Svi bismo trebali biti više poput tebe. Tvoj smijeh nas čini sretnima." Carrey se redovito upušta u razgovore o duhovnosti i meditaciji, što je samo dodatno obogatilo njegovu osobnost izvan ekrana.

Kao dječak – klaun u školi

Kao dijete, Jim Carrey bio je poznat po tome što je svojim sugrađanima priređivao improvizirane stand-up nastupe. Iako je školski kolektiv na početku smatrao njegovu ljubav prema humoru neobičnom, s vremenom su shvatili da Carrey zaista ima nevjerojatnu sposobnost da nasmije svakoga tko ga gleda.

Pokušao je biti političar

Carrey je neko vrijeme bio vrlo aktivan u američkoj političkoj sceni. Proveo je godine pozivajući na političku promjenu, a čak je predložio kandidaturu za političku funkciju – premda, s obzirom na njegovu komičnu prirodu, to nikada nije ozbiljno realizirao.

Jim Carrey jedan je od najutjecajnijih holivudskih komičara, ali glumac se morao suočiti s teškim djetinjstvom. Njegova obitelj izgubila je dom i morala je živjeti u kombiju. Mladi Jim morao je napustiti školu s 15 godina kako bi pomogao uzdržavati svoju obitelj. I iako je o svom dobrotvornom radu uglavnom zatvoren, Carrey je ipak poznat po tome što je podržao poduži popis zaklada. 2005. godine osnovao je jednu od svojih, pod nazivom "Better U Foundation".

Osvojio je nagradu za najbolju komediju… a svi su bili šokirani

Jim Carrey je 1998. godine osvojio Zlatni globus za najbolju komediju, i to za film The Truman Show. To je bilo izuzetno iznenađenje, jer mnogi nisu očekivali da će film s dubljom, filozofskom tematikom postati komedija godine.

Ima vještinu crtanja – i to prilično ozbiljno

Carrey nije samo talentiran za glumu, već je izuzetno nadaren i u crtanju. Godinama je bio strastveni ljubitelj umjetnosti i redovito je crtanje koristio kao oblik terapije. Nedavno je izložio svoje slike u New Yorku i pokazao svijetlu stranu svoje kreativnosti.

Skrivena tragičnost u komičnoj naravi

Iako je poznat po tome što nasmijava publiku do suza, Jim Carrey je u intervjuima otkrio da je njegova komična priroda zapravo bila način da se nosi s osobnim tragedijama. Smijeh mu je pomogao da se oslobodi unutarnjih demona i prevlada depresiju koja ga je pratila kroz godine.

Jim Carrey je napravio karijeru nasmijavajući ljude. Ipak, Carreyjev humor nastao je iz očaja dok je odrastao s bolesnom majkom i nezaposlenim ocem koji je također bio vrhunski komičar. Kako bi spojio kraj s krajem, napustio je srednju školu i otišao raditi na puno radno vrijeme. Depresija je bila stalna borba za Carreyja, a godinama je uzimao lijekove.

Obožava pop-glazbu… ali nije baš pjevač

Iako je poznat po tome da se u filmovima i često pjeva, Carrey nije bio oduvijek ljubitelj pop-glazbe. Zanimljivo, Carrey je često izjavljivao da je pjevanje u filmovima samo rezultat njegove sposobnosti da se uklopi u likove, iako mu se pjevanje nije činilo prirodnim.

U prošloj je sezoni stvorio viralnu TikTok zvijezdu

Jim Carrey nije samo zvijezda na filmskom platnu, već je i na društvenim mrežama osvojio srca mladih. Službeno se pridružio TikToku, gdje je stvorio viralni video o svojim životnim filozofijama, kombinirajući komediju i motivaciju. Neki su to shvatili kao poruku za mlađu generaciju koja još uvijek traži inspiraciju.

Riskirao karijeru zbog uloge u filmu 'The Truman Show'

Iako se danas smatra jednim od njegovih najboljih filmova, The Truman Show mogao je značiti kraj njegove karijere. Studio se prvotno bojao da će Carrey previše "ozbiljno" shvatiti film i da će publika jednostavno prestati prepoznavati komičnog Carreyja. Na svu sreću, odlučio je riskirati, a danas se smatra jednim od najslavnijih filmova svih vremena.

