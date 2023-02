Na društvenim mrežama kruži snimka koja prikazuje nekoliko sekundi interakcije između pjevačice Jennifer Lopez i glumca Bena Afflecka tijekom kojih joj se on mahnito pravda, gestikulirajući rukama, dok ga ona strelja pogledom koji govori više od tisuću riječi.

Snimka je pregledana preko 5 milijuna puta, a korisnici zbijaju šale na račun slavnog para, te mnogi vjeruju da na snimci latino diva provjerava da li je Afflek pio alkohol.

Iako je transkripcija razgovora dodana od strane TikTokera Meta, te je upitno da li je ispravna, situacija zaista izgleda kao da je Jennifer iznervirano probala Benovo piće kako bi se uvjerila da je bezalkoholno, dok joj se on skrušenog izraza lica pravda da nije nešto popio. Naravno, ovo su samo nagađanja, ali s druge strane snimka jasno pokazuje da je u datom trenutku nešto pošlo naopako između para.

Podsjetimo, Ben je godinama imao problema sa kockanjem i alkoholizmom. Navodno su takvi problemi trenutno iza njega, ali se u medijima često provlače šuškanja da je to sjeme razdora između njega i Jennifer.

"To što sam bio alkoholičar, to je dio mog života, i nešto s čim moram se baviti. To ne mora definirati moj identitet, ali to je nešto na čemu morate raditi", rekao je prošle godine.