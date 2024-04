Pop kantautorica Žanamari Perčić je većinu fanova iznenadila objavom prve fotografije na kojoj je imala plavu kosu.

Dio pratitelja bio je oduševljen transformacijom iz brinete u plavušu, a u narednim tjednima pjevačica je objavila još nekoliko fotografija i videa na kojima je osvanula kao prekrasna plavuša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, u posljednjoj je objavi odlučila reći istinu - riječ je bila o periki.

"Instagram nije stvarnost. Čak ni stvarnost katkad nije stvarnost. Gotovo ništa nije. Ako ona nije dovoljno zanimljiva, drugi ju neće prihvatiti kao tvoju realnost. Ljudi naporno rade da zavaraju druge, a na kraju zavaraju jedino sebe. Ukratko, Budimo iskreni prema sebi", rekla je Žanamari i dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A ja… ja sam ja… nisam moja kosa i boja kože, ja sam jednostavno ja… i sviđa mi se to. Napravila sam ovaj eksperiment da vidim tko je ovdje iskren i tko me poštuje kao osobu bez obzira na to što se odlučim odjenuti ili što imam na glavi. Sve što imam za reći ljudima punim ljubavi i podrške je da vas volim", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako mnogi nisu ni povjerovali u to da je zaista obojila kosu u plavo, više zato što perika nije bila dovoljno uvjerljiva, neki su se iznenadili što poznatoj brineti plava boja odlično stoji te su se ubrzo počeli nizati komplimenti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znala sam da je perika, ali sve ti dobro stoji", "Prekrasna, kako god", "Ljepotica", pisali su obožavatelji ispod njezine objave na Instagramu gdje je otkrila da je na glavi imala periku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da su njezinu promjenu imidža na Instagramu komentirale i poznate zvijezde, a riječ je o radijskoj voditeljici Eciji Ivušić, bivšoj Feminnemki Niki Antolos i njezinoj bivšoj kolegici Pameli Ramljak.

"Čekam i čekam, ali nikako da dočekam nešto što tebi ne stoji dobro! Zezam se… ne čekam, već znam da tako nešto ne postoji", napisala joj bivša Feminnemka Neda Parmać.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Severina, Lidija, Žanamari...Otkrivamo što nazgodnije Hrvatice jedu da bi bile u top formi!