Žanamari Perčić provela je četvrtak popodne na zabavi koju je organizirala najzabavnija ženska ekipa u Zagrebu. Riječ je o partyju grupe "Ženski RecenziRAJ", koja je slavila još jedan rođendan.

Djevojke su se zabavljale uz hitove grupe Feminem, a pozornost je definitivno bila na Žanamari, koja se na eventu pošteno "nafotkala".

Došla je obučena u uski kožni korzet dubokog dekoltea, a na njega je iskombinirala i prozirne tajice s cirkonima.

"RecenziRAJ ovo! About last night na najboljem ženskom eventu godine… Ljetni rendez-vous by Ženski RecenziRAJ never disappoints!", napisala je Žanamari u opisu fotografije koja u ovom trenutku broji više od 4.900 lajkova.

Emoticone su joj u komentarima ostavile i članice grupe Feminem, Pamela Ramljak i Neda Parmać, a pridružila im se i pjevačica Nives Celzijus.

Naknadno je Žanamari objavila i fotografije koje pokazuju kako su se djevojke uistinu ludo zabavljale.

Ovih je dana Žanamari vrlo raspoložena za žensko društvo.

Prije samo nekoliko dana pozirala je s bivšom Miss Universe i majkom igrača Hajduka Borne Buljana, Renatom Lovrinčević Buljan, a njihove pojave svima su zapele za oko.

Žanamari je za tu prigodu obukla vruće traper-hlačice i majicu s izrezom na grudima, dok je Renata blistala u crnom kombinezonu s naglašenim dekolteom i izrezima s prednje strane, a ispod kojeg su se nazirale i gaćice.

"Moja pratnja", napisala je Žanamari uz fotografiju na kojoj se drže ruke.

"Zgodne djevojke", "Najzgodnije", "Jednostavno nevjerojatne", "Wow", "Dive", "Divna", "Osjeti se ženska moć", "Dobra ti je pratnja", "Ljepotice", "Obje ste jako zgodne", "Nuklearna opasnost", "Slatkice", samo su neki od komplimenata koje su dobile.