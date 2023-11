Bivša hrvatska manekenka prolazila je kroz teške trenutke nakon što je javnost vidjela video u kojem su joj trojica muškaraca napravila teško kazneno djelo. 29-godišnji bivši nogometaš je mobitelom snimao Tinu tijekom spolnog odnosa s dvojicom prijatelja, nakon čega je istu proslijedio trećoj osobi. Pravomoćno je osuđen na godinu i 11 mjeseci zatvora.

Tina Katanić je u posljednjem intervjuu pričala kako se osjećala: "Živjela sam u nekoj svojoj comfort zoni, radila svoj posao, imala sam druge prioritete. Ali bila sam kao neka ribica u akvariju i sad imam osjećaj kao da su me iz tog akvarija vratili u more. Kažu da život počinje kad izađeš iz svoje comfort zone i mislim da sam upravo to napravila."

"Proputovala sam skoro cijeli svijet, otkrila sam strast za putovanjima. Radila sam svoj posao kao menadžer, edukator i mentor u jednoj firmi. Zanat sam ispekla na dragom, našem HRT-u i evo, sad to znanje prenosim nekim novim klincima. Lijepo mi je, educiram te mlade cure koje me gledaju kao neku stariju sestru i kad vidim da sam nekoj dala to samopouzdanje i da sam je naučila nekim stvarima za život i na neki način im malo promijenila živote, a to znam jer dobivam feedback od njih, to je to - ja sam svoju misiju napravila", rekla je Tina.

Narušena intima

"Ljudi su pisali skandal! Nije se to dogodilo. Dogodilo se teško kriminalno djelo. Znači, djelo za koje se ide u zatvor i koje ljudi ne smiju raditi drugim ljudima. To meni ništa apsolutno ne znači da je netko u zatvoru, ali znači moralno i kao primjer da se neke stvari u Hrvatskoj reguliraju zakonski i da ne može baš svatko raditi što ga je volja. Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna. I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir", ispričala je manekenka u posljednjem intervjuu za HTV-ovu emisiju "Kod nas doma" o teškoj situaciji koju je doživjela.

"Zadržiš dobar smisao za humor, imaš dobre ljude oko sebe, imaš dobru familiju, imaš prijatelje i naravno da nitko ne može biti stalno sretan. Ja uvijek kažem da najljepši osmijeh nose ljudi koji su bili tužni jer ti kad skužiš tugu, shvatiš koliko ti zapravo znači ta sreća", dodala je.

Slobodna Dalmacija prenosi da Tine opet nema u javnosti zbog nove ljubavi te da se zbog novog dečka preselila u Španjolsku. Tina je navodno sretna, zadovoljna i uživa u životu, a muškarac koji je osvojio njezino srce je s naših prostora. Par se upoznao na poslu.

