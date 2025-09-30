Zagrebačka Arena uskoro domaćin koncerta u čast Tome Zdravkovića

Na današnji datum prije 34 godine umro je Toma Zdravković, jedan od najlegendarnijih glasova i najznačajnijih autora narodne glazbe. Njegov bogati opus i dalje živi kroz pjesme koje su obilježile generacije, a iduće godine dobit će i posebnu počast u Zagrebu.

Naime, 28. ožujka 2026. u Areni Zagreb održat će se veliki koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“, na kojem će nastupiti Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Organizatori najavljuju emotivnu večer ispunjenu najvećim Tominim hitovima poput Kafana je moja sudbina, Dva smo sveta različita, Dotakao sam dno života i mnogih drugih. Ulaznice za koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“ u prodaji su putem sustava Eventim.

Podsjetimo, Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine u 52. godini života, nakon borbe s rakom. Njegove pjesme, ispisane tugom, ljubavlju i čežnjom, učvrstile su mu status boema i neponovljive glazbene ikone Balkana. Njegov život obilježile su velike ljubavi, među kojima se posebno ističe odnos sa Silvanom Armenulić, ali i teške osobne okolnosti koje su oblikovale njegov prepoznatljiv stil.

Njegovo naslijeđe danas živi ne samo kroz glazbu, nego i kroz film Toma (2021.) te seriju koja je njegovu priču približila novim generacijama, a koju možete pogledati putem platforme VOYO.

