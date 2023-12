Glumac Zac Efron (36) je u ponedjeljak dobio zvijezdu na 'Stazi slavnih' u Hollywoodu, a tijekom dirljivog govora odao je počast pokojnom glumcu, zvijezdi 'Prijatelja', Matthewu Perryju.

Naime, Zac je glumio u filmu 'Ponovno 17' s Perryjem, a na ceremoniji se prisjetio njihove suradnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Suradnja s njim je bila toliko zabavna, stvarno me potaknula i motivirala na razne načine. Progurala me u sljedeće poglavlje moje karijere, hvala ti za to, Matthew. Mislim na tebe danas", rekao je Efron.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pratitelje na društvenoj mreži su preplavile emocije nakon ovih dirljivih prizora, a mnogi su ostavljali predivne komentare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srce mi se slomilo kada je pogledao gore", "On te sigurno gleda odozgora i ponosan je na tebe", "Jako dirljivo, hvala ti na tome", "Prekrasan govor. Siguran sam da se Matthew smiješi s neba", pisali su fanovi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: profimedia Foto: profimedia

Za Efrona je ovaj događaj veliko postignuće, a glumac nije skrivao koliko je oduševljen.

"Nestvarno je. Glumim, pjevam i plešem otkad znam za sebe, otkad sam bio mali dječak, ali nikad, u svojim najluđim snovima, nisam mogao zamisliti da ću stajati ovdje danas ispred dragih prijatelja i kolega te vjernih fanova koji su bili uz mene od prvog dana", ispričao je.

Efron je stekao slavu ulogom Troya Boltona u franšizi filmova 'High School Musical'. U svom govoru izrazio je zahvalnost redatelju Kennyju Ortegi i producentu Billu Bordenu, prenosi E! News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svijet je još u šoku zbog smrti legendarnog 'Chandlera', ali zašto nema reakcije ni jednog 'Prijatelja'?